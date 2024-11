Na iPhonech, iPadech a Macích si již brzy zahrajeme Resident Evil 2!

Pokud jste příznivci hororových her, máme pro vás vynikající zprávu. Už 10. prosince totiž dorazí na iPhony 15 Pro, 16, 16 Pro a iPady a Macy s čipem M1 a novějším hororová pecka Resident Evil 2, u které vám bude dost možná tuhnout krev v žilách. Jeho cena je podle App Store nastavena na 949 Kč s tím, že dalších 119 Kč bude stát odemčení veškerého odměnového obsahu. A jak to je u všech AAA her v poslední době, bude se jednat o multiplatformní záležitost, takže bude stačit titul koupit jen na jednom zařízení, abyste si jej mohli následně zahrát na všech ostatních.

Survive a zombie-infested Raccoon City in an all-new way. Resident Evil 2 releases for all iPhone 16 models, iPhone 15 Pro models, and every iPad and Mac with the M1 chip or later on December 10th.

— Resident Evil (@RE_Games) November 13, 2024