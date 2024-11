Toto jsou nejhorší hesla roku 2024! Nepoužíváte je také?

Lidé jsou nepoučitelní. Tak přesně tak to by se dal s trochou nadsázky ve zkratce popsat průzkum společnosti NordVPN, která již dlouhých šest let rok co rok analyzuje ukradená hesla, aby na základě toho zjistila, jaká jsou ve výsledku ta nejhorší. A i letošek ukazuje, že jsou lidé opravdu nepoučitelní, protože neustále používají ta samá „roky propálená“ hesla, která hackeři odhalí bez jakéhokoliv problému.

Pro letošek využil dle svých slov NordVPN k analýze ukradené přihlašovací údaje o velikosti 2,5TB, která se měla ztratit ze 44 zemí světa. Společnost je následně stáhla z různých hackerských fór, ale třeba i dark webu, kde se podobných věcí „válí“ hromady. Z analýzy vyplynulo, že nejčastěji používaným a zároveň nejsnáze ukradnutelným a prolomitelným heslem je 123456, které je následováno 123456789 a 12345678. Nechybí ale ani klasika typu „password“. Pokud vás pak zajímá Česká republika, zde se na pátém nejhorším místě umístilo „heslo“, které je následováno hesly „martin“ a „qwerty1. Ve výčtu nechybí ani „maminka“, „slunicko“, „milacek“ a tak podobně. Zkrátka a dobře, každoroční klasika. Ostatně, mrknout na výčty nejhorších hesel jednotlivých zemí můžete sami zde.