iOS 18.2 napraví jednu z nejhloupějších novinek nové aplikace Fotky

Přepracovaná aplikace Fotky byla jedním z vrcholu červnového představení operačního systému iOS 18 a nutno uznat, že na první pohled vypadala opravdu líbivě. Když jí však dostali do rukou první jablíčkáři skrze beta testování tohoto systému, začala se na upgrade snášet spíš kritika, nežli pochvaly. Apple se sice snažil tuto kritiku reflektovat a ještě v průběhu beta testování pár prvků ve Fotkách změnil, některé věci v nich však zůstaly doposud. Jak se však naštěstí ukazuje, kalifornský gigant si je vědom toho, že ani v současné verzi nejsou Fotky zcela dokonalé a proto je ve 3. betě iOS 18.2 opět mírně upravil, aby se uživatelům používaly o něco lépe.

Třetí beta iOS 18.2, která ve vývojářské verzi vyšla včera večer, přináší konkrétně přepracování videopřehrávače při přehrávání videí na výšku. Ta se v současnosti přehrávají v obdélníkovém formátu s rámečky kolem sebe, nikoliv přes celý displej, jak jsme byli zvyklí doposud. K maximalizaci na celý displej dochází až ve chvíli, kdy uživatel na přehrávané video tapne prstem. Právě to se ale nyní naštěstí mění a veškerá videa na výšku, která máte uložená ve Fotkách, se budou v iOS 18.2 přehrávat opět v maximálním možném rozměru v rámci displeje – tedy tak, jak jsme byli zvyklí do iOS 17. Na to, jak „nový“ přehrávač videí vypadá, se můžete podívat v naší galerii níže. Pokud vás pak zajímá to, kdy Apple vydá iOS 18.2 pro veřejnost, stát by se tak mělo na začátku prosince.