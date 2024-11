Apple to myslí se Smart Home vážně! Již brzy uvede chytrou domácí kameru

V posledních letech proběhly fanouškovským světem Applu již nesčetněkrát zprávy o tom, že kalifornský gigant přemýšlí o dalším odvětví elektroniky, do kterého by chtěl vstoupit a ovlivnit jej, přičemž jednou z lákavých možností pro něj má být segment Smart Home nebo chcete-li chytrá domácnost. A jak se nyní zdá, vstup do tohoto segmentu by mohl být opravdu zajímavý. Kromě chytrého displeje pro ovládání domácnosti, na kterém má již řadu měsíců pracovat, totiž podle čerstvých informací analytika Ming-Chi Kua pracuje i na chytré domácí kameře.

Mnoho detailů o tomto produktu sice Kuo zatím nezná, tvrdí však, že nás od jejího představení nedělá příliš mnoho času. Apple jí totiž chce uvést nejpozději na začátku roku 2026, přičemž pokud se mu podaří nastavit dodavatelský řetězec lépe, může produkt dorazit již na konci příštího roku s tím, že v dlouhodobém horizontu Apple cílí na prodej desítek milionů kusů tohoto produktu. V tom by mohla Applu pomoci nižší cena, kterou by u kamery nastavil, spolu s řadou chytrých funkcí například v čele s automatickým rozpoznáním osob v domácnosti a tak podobně. Kuovy zdroje nicméně zatím potvrdily jen to, že se u kamery počítá samozřejmě s bezdrátovým připojením k ostatním Apple produktům a hloubkovou integrací Apple Intelligence a Siri. Zřejmě nás tedy čekají dost zajímavé časy.