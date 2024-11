5 iOS aplikací, které vám usnadní práci s dokumenty

Documents

Ať už jste student, profesionál nebo prostě někdo, kdo potřebuje mít své dokumenty vždy po ruce, Documents vám poskytne vše, co potřebujete. Snadno vytvářejte, upravujte a sdílejte dokumenty různých formátů, jako jsou Word, Excel, PowerPoint, PDF a mnoho dalších. Chcete si udělat poznámky k PDF souboru? S Documents to není žádný problém. Potřebujete vyplnit formulář? Stačí otevřít PDF v aplikaci a začít psát. Chcete převést dokument do jiného formátu? Documents vám umožní snadno převádět mezi různými typy souborů. A co spolupráce? S Documents můžete sdílet dokumenty se svými kolegy nebo spolužáky a společně na nich pracovat v reálném čase. Ale Documents nabízí mnohem více. Díky pokročilým možnostem vyhledávání rychle najdete jakýkoli dokument, ať už je uložen v cloudu nebo na vašem zařízení. Integrace s oblíbenými cloudovými úložišti jako Google Drive, Dropbox nebo OneDrive vám umožní mít všechny vaše soubory vždy synchronizované. A pokud potřebujete zabezpečit důležité dokumenty, Documents nabízí robustní funkce pro ochranu helem a šifrování.

Aplikaci Documents stáhnete zde.