5 méně známých tipů pro iPhone, které však určitě využijete

iOS 18 přináší nové možnosti, jak optimalizovat nabíjení vašeho iPhonu. Chcete-li zjistit, zda používáte nejvhodnější nabíječku, přejděte do Nastavení -> Baterie. Zde najdete podrobný přehled o stavu baterie, včetně informace o rychlosti nabíjení. Pokud používáte pomalejší nabíječku, systém vás na to upozorní. Je potřeba, aby váš iPhone byl v danou chvíli připojený k nabíječce.

Pokud chcete na ploše vašeho iPhonu skrýt názvy aplikací a máte iPhone s iOS 18 nebo novějším, dlouze stiskněte plochu vašeho zařízení. V levém horní rohu klepněte na Upravit a poté zamiřte do spodní části displeje, kde na panelu s možností volby velikostí ikonek zvolíte variantu Velký.

Chcete si přizpůsobit vzhled své aplikace Fotky na iPhonu s iOS 18 a novějším? Je to snadné! Otevřete aplikaci Fotky a posuňte se úplně dolů. Tam uvidíte možnost Přizpůsobit. Klepněte na ni a objeví se přehled všech dostupných kategorií fotografií. Chcete-li nějakou kategorii skrýt, jednoduše klepněte na ikonu se zaškrtnutým kolečkem vedle jejího názvu. Pořadí kategorií můžete také změnit tak, že podržíte a přetáhnete ikonu se třemi čárkami napravo od názvu kategorie na požadované místo.

Naplánování odeslání iMessage

S iOS 18 se komunikace na vašich iPhonech stává ještě flexibilnější! Nová funkce plánování zpráv vám umožní přesně určit, kdy chcete, aby vaše zprávy byly odeslány. Ať už chcete někomu popřát šťastné narozeniny v půlnoci nebo si připomenout důležitou událost, vše zvládnete s předstihem. Jak na to? Při psaní zprávy jednoduše klepněte na ikonu plus (+) nalevo od textového pole a vyberte možnost Odeslat později. Poté si v kalendáři vyberte konkrétní datum a čas, kdy chcete, aby byla zpráva doručena. A je to! Zpráva bude odeslána automaticky, aniž byste museli na cokoliv myslet.