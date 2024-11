Vojáci KLDR si pomoc Rusku ve válce užívají, ve velkém místo boje sjíždí porno

Co byste dělali, kdybyste se náhle octli v cizí zemi, která oproti té vaší nabízí s trochou nadsázky nepřeberné množství nejrůznějších možností k vyžití, o kterých se vám mohlo maximálně tak snít? Vsadíme se, že byste se snažili tyto možnosti využít dosyta – tím spíš, když by byla vaše doba pobytu na daném území omezená. Přesně této strategie se podle spolehlivé analytika Financial Times Gideona Rachmana drží vojáci KLDR, kteří byli vysláni na pomoc Rusku ve válce s Ukrajinou. Rusko je totiž oproti KLDR (stejně jako prakticky celý svět) výrazně napřed a hlavně se v něm žije svobodněji, což poskytuje vojákům KLDR značné možnosti k vyžití.

Rachmanovi se mělo od jeho zdrojů přímo z Ruska podařit zjistit, že vojáci KLDR ve volném čase v abnormální míře sjíždí pornografické stránky, jelikož právě porno jim bylo doposud zapovězeno, stejně jako vlastně celý volný internet. Je tedy jasné, že nynější možnost nakouknout do tohoto velkého světa je velmi láká a jelikož se jedná o muže, asi příliš nepřekvapí, jaké území chtějí probádat jako první. Svět pornografie je však natolik obrovský, že je velkou otázkou, zda jej vůbec dokáží opustit a přesunout se na další možné body zájmu. Tak či tak, pokud se vojáci KLDR vrátí zpět domů, jejich partnerky se mají dost možná na co těšit.