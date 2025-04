Jak využít aplikaci Zdraví na iPhonu naplno

Přidejte léky, které užíváte

Aplikaci Zdraví můžete využít také k tomu, aby vás upozornila na to, že je čas vzít si lék nebo doplněk stravy či vitamíny. Pro přidání léků do aplikace Zdraví otevřete aplikaci a ve spodní liště klepněte na „Prohlížení“. Následně přejděte do kategorie „Léky“ a klepněte na „Přidat lék“. V průvodci zadáte název léku, jeho sílu, formu a další potřebné informace. Nezapomeňte si nastavit rozvrh užívání, včetně času a frekvence.