GRID spustil obří výprodej! Získejte obraz z rozebraných iPhonů či jiné elektroniky supervýhodně

Komerční sdělení: Pokud patříte mezi opravdové technologické nadšence, neměl by ve vašem domě, bytě či třeba kanceláře chybět obraz, který všem o vaší zálibě „poví“. Přesně takové obrazy vyrábí již roky oblíbená firma GRID a jelikož jsou její produkty opravdu skvostné, byla by škoda vám o nich neříci – tím spíš, když nyní na eshopu GRID startuje obří slevová akce, díky které lze ušetřit opravdu velké peníze. A že je o co stát! Pořídit si totiž můžete v akci třeba obrazy z rozebraných iPhonů 2G, ale třeba i Apple Watch a tak podobně.

Jediné, co stačí pro získání slevy udělat, je využít slevový kód BF20, který okamžitě srazí cenu vaší objednávky o 20 %, avšak jen v případě, že už daný produkt není zlevněn. Daná sleva je totiž vyšší než tak, kterou byste dostali v případě využití slevového kódu, což je rozhodně pozitivní. Ani s těmito speciálními slevami přitom GRID rozhodně nešetřil.

Speciální slevy padly na:

Pokud vás tedy pořízení dekorace z rozebraného telefonu, tabletu, smartwatch, iPodů či jiné elektroniky láká, je nyní ideální chvíle k jejímu nákupu. Takto výhodně se vám totiž bude shánět v budoucnu velmi těžko. Ale pozor, slevy nejsou samozřejmě nekonečné a ani kusově neomezené. Jakmile se tedy skladové zásoby GRID vyprodají, máte smůlu a za nižší cenu je pravděpodobně už neseženete. Co se pak týče trvání akce, ta poběží jen do příštího čtvrtku 14. listopadu.

Zkopírovat

Kompletní nabídku GRID naleznete zde