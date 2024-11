EU si došlápla na klíčového partnera Applu!

Evropská komise nepřidělává v poslední době vrásky na čele jen Applu, ale i minimálně jeho jednomu klíčovému partnerovi. Řeč je konkrétně o americkém výrobci krycích skel pro smartphony a tablety Corning, který stojí za skly Gorilla Glass, jenž jsou mezi výrobci smartphonů extrémně oblíbená pro jejich odolnost, díky které je ve velkém v telefonech používají. I Apple má od Corningu tvrzená skla odebírat, byť už se nejedná přímo o Gorilla Glass, ale o pro něj speciálně vytvořené kousky.

Nyní byl Corning nařčen Evropskou komisí z toho, že možná zneužívá své dominantní postavení na trhu a to konkrétně tak, že uzavírá smlouvy o exkluzivitě s výrobci smartphonů, čímž zabraňuje v uzavření stejné spolupráce menším výrobců tvrzených skel pro telefony. Jedná se tedy do jisté míry o poměrně bizarní vyšetřování, jelikož je Corning prověřován de facto za to, že je o jeho produkt zájem. Evropská komise je nicméně toho názoru, že právě různé smlouvy o exkluzivním využití skla může zákazníky daných výrobců smartphonů připravovat o možnost koupit si telefon s levnějším a přitom odolnějším sklem, které bude krýt jeho displej. A jen pro pořádek, nebavíme se o nalepovacích tvrzených sklech, ale o skle, které je přímo součástí telefonu coby krytí displeje nebo zad.

Bude extrémně zajímavé, jak se celá záležitost nakonec vyvine, jelikož Corning zcela určitě nevnímá své chování na trhu jakožto protisoutěžní. Pokud však Evropská komise rozhodne, že protisoutěžní je, bude-li chtít Corning i nadále působit i na území Evropské unie, nezbude mu zřejmě nic jiného než svůj systém exkluzivních partnerství pozměnit, čímž by Evropskou komisi umlčel. Celkově se ale jedná o docela bizarní situaci, která nahrává kritikům EU na smeč. Podobných šetření je totiž v poslední době opravdu víc, než je zdrávo.