Vision Pro si začne díky visionOS 2.2 ještě více rozumět s Macy!

Apple si pro majitele headsetů Vision Pro připravil do blížícího se visionOS 2.2 velmi užitečný upgrade, který povýší práci s virtuální plochou jejich Maců na novou úroveň. Řeč je konkrétně o přidání již dříve slíbených režimů zobrazení virtuálních displejů Maců v režimech Wide a Ultrawide, tedy jinými slovy v širokoúhlém a ultraširokoúhlém režimu. Díky tomu se tak budou moci majitelé Vision Pro doslova obklopit širokou plochou, kterou budou moci perfektně využít ke své práci.

Fotogalerie visionOS 2 6 visionOS 2 5 visionOS 2 4 visionOS 2 3 visionOS 2 2 Vstoupit do galerie

Možnost zobrazit si ve visionOS prostředí plochu Macu přihlášeného pod stejným Apple ID nabízí Apple od první verze visionOS a za dobu své existence se tato funkce stala jednou z nejužitečnějších, které headset nabízí. Její vylepšení o přidání dalších režimů zobrazení je tedy bezesporu velmi vítanou změnou a zároveň výrazným krokem směrem ke zvýšení produktivity, kterou může kombinace Vision Pro a Maců nabídnout. Vždyť sám Apple říká, že ultrawide režim je ekvivalent dvou 4K displejů postavených vedle sebe na stole, jejichž zobrazovací plochu si však lze zvětšit do monstrózních rozměrů. Co se pak týče vydání veřejné verze visionOS 2.2, to lze očekávat na začátku prosince.