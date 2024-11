Volby v USA 2024: Jak ovlivní vaše portfolio akcií, komodit a forexu?

Americké prezidentské volby v roce 2024 slibují víc než jen souboj mezi dvěma kandidáty – jsou příležitostí, jak mohou investoři prozkoumat možné příležitosti i rizika na globálních trzích. Na jedné straně bývalý prezident Donald Trump, který přichází s politikou zaměřenou na snížení daní, protekcionismus a fosilní paliva. Na druhé straně viceprezidentka Kamala Harrisová, která pokračuje v progresivní agendě zelené energie a podpory inovací.

Jak mohou tyto zásadně odlišné politické strategie ovlivnit trhy s měnami, komoditami nebo akciemi? A jak mohou investoři využít očekávané tržní změny? V tomto článku se podíváme na hlavní tržní dopady, které můžeme očekávat, a také na potenciální strategie, jak se na toto období volatility připravit.

Více informací naleznete také v analytickém reportu XTB Americké volby očima investora a živém vysílání XTB dnes v noci od 1:00.

Trumpova agenda a její potenciální dopad na klíčové trhy

Trumpův návrat na scénu přináší staronovou vizi pro Ameriku: podpora tradičního průmyslu, snižování daní a přísnější obchodní pravidla. Jeho přístup má jasný vliv na několik důležitých trhů:

Energetický sektor (ropa a zemní plyn)

Sázka na fosilní paliva a deregulaci může rozproudit americký energetický trh. Očekává se, že zvýšená těžba ropy v USA by mohla snížit globální ceny této komodity, což ovlivní nejen americké energetické společnosti, ale i ceny ropy WTI, které by mohly čelit přetlaku zásob.

Sázka na fosilní paliva a deregulaci může rozproudit americký energetický trh. Očekává se, že zvýšená těžba ropy v USA by mohla snížit globální ceny této komodity, což ovlivní nejen americké energetické společnosti, ale i ceny ropy WTI, které by mohly čelit přetlaku zásob. Průmyslové sektory

Trumpovo znovuzavedení cel na import z Číny a EU má potenciál podpořit domácí výrobu a průmysl, což může prospět odvětvím, jako je ocelářství, stavebnictví a automobilový průmysl. Nicméně vyšší ceny dovážených surovin by mohly znamenat i vyšší náklady pro americké výrobce.

Trumpovo znovuzavedení cel na import z Číny a EU má potenciál podpořit domácí výrobu a průmysl, což může prospět odvětvím, jako je ocelářství, stavebnictví a automobilový průmysl. Nicméně vyšší ceny dovážených surovin by mohly znamenat i vyšší náklady pro americké výrobce. Americký dolar (USD)

Protekcionistický přístup může dolar posílit díky omezení importů a zvýšení domácí poptávky, ale zvýšený deficit z nižších daní by mohl způsobit oslabení dolaru. Klíčové měnové páry, jako EUR/USD a USD/JPY, mohou výrazně reagovat na změny obchodní politiky a globální nejistoty.

Harrisové agenda a její potenciální dopad na klíčové trhy

Kamala Harrisová přináší stabilitu a pokračování v kurzu, který nastavil Joe Biden, s důrazem na udržitelnost, inovace a ekologickou odpovědnost. Její přístup ovlivní následující sektory:

Obnovitelné zdroje energie

Investice do zelené energie by mohly výrazně podpořit trhy se solární a větrnou energií a přitáhnout zájem o společnosti, jako jsou Tesla nebo NextEra Energy. Snížená poptávka po fosilních palivech by však mohla způsobit oslabení trhů s ropou a plynem.

Investice do zelené energie by mohly výrazně podpořit trhy se solární a větrnou energií a přitáhnout zájem o společnosti, jako jsou Tesla nebo NextEra Energy. Snížená poptávka po fosilních palivech by však mohla způsobit oslabení trhů s ropou a plynem. Technologické sektory

Podpora inovací a výzkumu, zejména v oblasti snižování uhlíkových emisí, by mohla posílit technologické společnosti. Index Nasdaq, který je silně zaměřený na technologie, by mohl těžit z tohoto rozvoje i z vládních pobídek zaměřených na vývoj v oblasti zelené energie.

Podpora inovací a výzkumu, zejména v oblasti snižování uhlíkových emisí, by mohla posílit technologické společnosti. Index Nasdaq, který je silně zaměřený na technologie, by mohl těžit z tohoto rozvoje i z vládních pobídek zaměřených na vývoj v oblasti zelené energie. Zdravotnický sektor

Zdravotnické reformy zaměřené na snížení nákladů na léky a zlepšení přístupu k péči by mohly pozitivně ovlivnit společnosti ve zdravotnictví. Rozšíření zdravotní péče by mohlo pomoci sektoru S&P 500 Healthcare a přinést nové příležitosti pro firmy zaměřené na zdravotnické technologie a farmaceutika.

Co nám říkají historická data o volatilitě před volbami?

Historicky vzato, volby zvyšují volatilitu na trhu. Data ukazují, že před volbami dochází k výraznému poklesu volatility měřené indexem VIX, který může trvat až do konce roku. V tomto období bývá trh méně dynamický, což vytváří příležitosti pro obchodníky: za posledních devět let vzrostl index S&P 500 v tomto období v 75 % případů v průměru o více než 3 %.

Zdroj: Seasonax.com, S&P 500 a index volatility VIX v v průběhu amerických prezidentských volieb

Jak se může měnit dolar v závislosti na výsledku voleb?

Trumpův přístup k výdajům a stimulům by mohl podpořit hospodářský růst, ale zároveň zvýšil rozpočtový deficit. Kritika Federálního rezervního systému (Fed) a snaha o slabší dolar by zase mohly podpořit americké exportéry. Harrisová by mohla naopak zavést stabilnější přístup s nižšími cly a otevřenější obchodní politikou, což by mohlo vést ke stabilnějšímu nebo silnějšímu dolaru.

Z historického pohledu dosahuje dolar nejlepší výkonnosti právě ve volebních letech, zatímco v povolebních letech má tendenci oslabovat.

Zdroj: www.seasonalcharts.com, Vývoj amerického dolaru (USD) a prezidentský cyklus

Co můžeme očekávat od jednotlivých instrumentů?

EUR/USD v období amerických prezidentských voleb

Historicky nelze u páru EUR/USD během volebních let vysledovat jasný vývoj, ale větší volatilita je častým jevem, se kterým by investoři měli počítat. Například po volbách v letech 2000, 2004, 2008 a 2012 došlo v reakci na tehdejší ekonomické krize k oslabení dolaru.

Podle analytiků Bank of America se v indexu amerického dolaru (DXY) v roce 2024 rýsuje medvědí trend, který by mohl znamenat pokles dolaru až na úroveň 96,00. Na futures trzích dochází od května k výraznému nárůstu short pozic na EUR/USD, což může naznačovat další oslabování dolaru.

Japonský jen během nejistoty

USD/JPY je dalším párem, který bude volbami ovlivněn. Jen je považován za bezpečné aktivum, a proto v období politické nejistoty často vůči dolaru posiluje. Investoři zaměřující se na ochranu kapitálu by měli mít tento pár na radaru.

Zlato jako bezpečný přístav

Volby často zvyšují poptávku po zlatě jakožto tradičním zajištění proti inflaci a tržním výkyvům. Trumpův protekcionismus by mohl jeho cenu podpořit, zatímco stabilizující politika Harrisové by naopak mohla způsobit pokles. Analytici Bank of America upozorňují na možnost vyšší poptávky po stříbře v případě ekonomického oživení, zatímco zlato zůstává atraktivní při historických maximech.



Zdroj: Tradingview.com, Forex.com, Vývoj ceny zlata

Ropa (WTI) a její citlivost na politiku

Vývoj cen ropy WTI bude ovlivněn přístupem příštího prezidenta k energetické politice. Trumpova podpora fosilních paliv by mohla vést k poklesu cen kvůli růstu produkce, zatímco Harrisová by mohla prosadit ekologická opatření omezující poptávku po ropě, což by mohlo naopak ceny zvýšit. Ropa aktuálně čeká na oživení globální poptávky, zejména z USA a Číny.

Akciové indexy S&P 500 a Nasdaq

Americké akciové indexy jsou citlivé na výsledky voleb. Trumpovo snižování daní by mohlo krátkodobě prospět průmyslovým odvětvím a energetice, zatímco Harrisová by mohla podpořit technologické akcie, což by mohlo mít pozitivní vliv na Nasdaq. Historická data naznačují, že neočekávané výsledky voleb nebo dlouhá prodleva při sčítání hlasů mohou způsobit výraznou volatilitu, zatímco jasné výsledky naopak podporují růst.



Zdroj: Tradingview.com, Forex.com, Vývoj indexu S&P 500

Strategie pro obchodování během volebního období

Volby tedy bezesporu přinášejí volatilitu, a s ní i potenciál pro obchodní příležitosti. Jak je ale konkrétně využít?:

Kombinace pozic na VIX a S&P 500: Historicky se během voleb ukázala jako výhodná kombinace krátké pozice na VIX a dlouhé na S&P 500, kdy tyto indexy reagovaly opačně.

Historicky se během voleb ukázala jako výhodná kombinace krátké pozice na VIX a dlouhé na S&P 500, kdy tyto indexy reagovaly opačně. Skalping a krátkodobé obchody: Zvýšená volatilita podporuje strategii skalpingu a krátkodobých obchodů, které vyžadují pečlivé řízení rizik.

Zvýšená volatilita podporuje strategii skalpingu a krátkodobých obchodů, které vyžadují pečlivé řízení rizik. Hedging portfolia: Při očekávání nejistoty ve volbách je vhodné použít krátké pozice jako ochranu proti nečekaným výkyvům trhu.

Při očekávání nejistoty ve volbách je vhodné použít krátké pozice jako ochranu proti nečekaným výkyvům trhu. Analýza sentimentu: Indexy jako VIX a sentimentální průzkumy obchodníků (například AAII nebo Fear & Greed Index) mohou obchodníkům pomoci zorientovat se v náladě trhu a připravit se na různé scénáře.

Závěr

Volby v USA v roce 2024 jsou víc než jen změna ve vedení – představují zásadní okamžik pro globální trhy, který může ovlivnit forex, komodity a akciové indexy po celém světě. Pro obchodníky, kteří se dokáží rychle přizpůsobit a řídit své riziko, tyto volby představují mimořádnou příležitost. Pochopení politických a ekonomických souvislostí může být klíčem k úspěchu na trzích, ať už volby dopadnou jakkoli.

Zvažujete další informace? Analytický report XTB Americké volby očima investora nabízí podrobný přehled možných scénářů vývoje trhů. Navíc můžete v noci sledovat kontinuální stream na YouTube, kde XTB přináší aktuální dění přímo z voleb dnes od 1:00.

