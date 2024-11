Zajistěte si nové Macy mini, iMacy a MacBooky Pro M4 díky iStores.cz mezi prvními v ČR!

Komerční sdělení: Minulý týden Apple světu představil nové generace svých oblíbených Maců, konkrétně pak Macu mini, iMacu a MacBooků Pro. Na tento týden, konkrétně pak pátek 8. prosince od 8:00, si pak naplánoval start jejich prodejů v České republice. Pokud si tedy chcete tyto stroje pořídit i vy, máte nyní jedinečnou možnost si je skrze předobjednávky u iStores.cz zajistit mezi prvními a již tento pátek je mít s trochou štěstí doma či v kanceláři.

Mac mini

Nový Mac mini je zejména díky svému poměrně zásadnímu redesignu v současnosti hlavní hvězdou počítačového portfolia Applu a to zejména díky tomu, jak neuvěřitelný výkon dokázal Apple napěchovat do titěrného těla tohoto stroje. Velkým plusem této generace je navíc 16GB operační paměti „v základu“ a to i přes zachování přívětivé počáteční ceny začínající pod 18 000 Kč. Právě poměr cena – výkon dělá z nového Macu mini ultimátní pracovní stanici, která nemá v současnosti konkurenci.

iMac

U nového iMacu láká Apple kromě navýšení výkonu a základní operační paměti i na řadu nových líbivých barevných variant, které perfektně doplní snad každý interiér kanceláře, obchodu či domácnosti. Potěší zde ale i vylepšená webkamera, díky které budou veškeré videohovory kvalitnější a celkově příjemnější. Zkrátka a dobře, skvělý krok kupředu, který fanoušky all-in-one pracovních stanic dozajista potěší.

MacBook Pro

MacBooky Pro jsou již dlouhé roky tím nejlepším, co si lze od Applu na poli laptopů koupit a ani jejich letošní generace není v tomto směru výjimkou. Apple jim totiž opět naložil vskutku brutální výkon, které ocení zejména profesionálové využívající ty nejnáročnější softwary, které jsou v současnosti vůbec k dispozici. Právě ty ostatně potěší třeba i nasazení Thuderbolt 5 portů či až 24hodinová výdrž na jedno nabití. Třešinkou na dortu je pak možnost nakonfigurovat si u těchto strojů na displej nanotexturu, čímž si zajistíte jeho lepší čitelnost i na přímém slunci, pod intenzivním umělým světlem a tak podobně.

