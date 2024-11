Recenze FIXED Armor: Super ochranné sklo, které snad ani nejde nalepit nakřivo a s bublinami

Dokážete si představit používání dražšího smartphonu, u kterého vyjde výměna poškozeného displeje klidně i na 10 000 Kč, bez ochranného skla? Já popravdě ne. Jednak proto, že se mi taková částka za případné napravení mé chyby platit nechce, a jednak proto, že mě naprosto iritují nejen praskliny, ale třeba i drobné displejové škrábanečky, které jsou leckdy vidět jen pod určitým úhlem. Telefon chci mít zkrátka vždy v perfektní kondici, protože je za mě do jisté míry mou vizitkou. Jak ale vybrat ochranné sklo, které vám poskytne nejen dokonalou ochranu, ale i příjemné zobrazovací a dotykové vlastnosti a zároveň nestojí majlant? Jednou z velmi zajímavých možností je sklo Armor od českého výrobce příslušenství FIXED. Právě to mi nedávno přistálo na stole a jelikož jsem si jej bez váhání nalepil na iPhone a poctivě testoval, nyní nastal čas na to vás s ním co nejlépe seznámit. Pojďme tedy na to.

Technické specifikace

Ochranné sklo FIXED Armor se pyšní špičkovou kvalitou, jelikož je vyrobené z nejodolnějších materiálů, které zajišťují dlouhou životnost a maximální ochranu displeje. Jeho výrobce například uvádí, že díky o 30 % vyšší pružnosti oproti běžným sklíčkům je výrazně odolnější proti prasknutí. Další příjemnou vychytávkou je anti-reflexní úprava, která poskytuje vynikající čitelnost displeje i na přímém slunci nebo pod umělým světlem. Sklo je navíc samozřejmě opatřeno oleofobní vrstvou, která brání usazování otisků prstů a zajišťuje hladký pohyb po displeji.

Velkým benefitem tohoto skla je praktický Anti-dust aplikátor v balení, který umožňuje snadné a přesné nalepení bez nečistot a vzduchových bublin. Pokud tedy máte při pomyšlení na lepení skla osypky, díky aplikátoru se jich snadno zbavíte. S jeho pomocí totiž nalepíte sklo snadno, rychle, bez problémů a hlavně přesně. FIXED Armor je vyrobeno totiž přesně na míru daného zařízení, s 2,5D zaoblením okrajů, což zaručuje perfektní kompatibilitu s kryty a pouzdry. Kvůli tomu je ale logicky klíčové jej nalepit opravdu přesně, aby vychýlením „nevadilo“ právě krytům. Díky lepení po celé ploše skla je zaručena maximální pevnost a přilnavost.

Cena skla FIXED Armor je standardně 699 Kč.

Aplikace a testování

Nebudu vám lhát. Přestože jsem za svůj život nalepil již doslova nižší stovky tvrzených skel a v posledních letech je navíc dostávám zdarma pro účely recenzí a tudíž by mě jejich špatné nalepení zas až tak nemuselo bolet, při lepení každičkého kousku, který se mi dostane do ruky, se mi zvyšuje tep z obav, že se mi přeci jen nepodaří nalepit zcela perfektně. Trefit se sklem přesně tak, aby mělo po všech stranách víceméně stejnou mezírku není vzhledem k praxi až takový problém. Pokud se vám ale v mezičase mezi odlepením krytí lepidla a přitisknutím skla na displej dostane ať už na lepivou stranu skla či na displej telefonu jakákoliv nečistota, jste lidově řečeno v háji. Těchto drobných nečistot si totiž leckdy okem vůbec nevšimnete, ale bubliny vám dokáží způsobit opravdu velké, čímž dojem ze skla na displeji značně upadá. O to víc jsem byl zvědavý, jak bude fungovat nový aplikátor FIXEDu. A musím říci, že geniálně.

Stále je sice samozřejmě třeba dokonale očistit displej telefonu od nečistot, ale vzhledem k tomu, že následně nacvaknete na telefon rámečkem se zafóliovaným sklem, přičemž stažením fólie ze skla skrze instalační rám de facto ještě displej mírně „otřete“ (nebo by se možná spíš hodilo říci oprášíte), je podle mého názoru prakticky nemožné, abyste sklo nalepili s bublinami způsobenými nečistotami pod sklem. Pokud se vám pak nějaká bublinka přeci jen objeví, pravděpodobně se bude jednat jen o vzduchovou kapsu, která bude stačit vytlačit směrem ze středu displeje ven.

Fotogalerie Fixed armor LsA 4 Fixed armor LsA 5 Fixed armor LsA 6 Fixed armor LsA 7 Vstoupit do galerie

Protože se ale začne sklo k displeji přilepovat od středu, jelikož právě toto místo po odstranění fólie přejedete prstem jako první, měl by všechen vzduch „odejít“ sám tím, jak se sklo pomalu od středu ke krajům přichytává k obrazovce telefonu. Jakmile je pak všude plně přichyceno, můžete instalační rámeček sejmout a je hotovo. Vše drží pevně, zpravidla bez bublin a samozřejmě i dokonale rovně, jelikož instalační rámeček sklo perfektně vycentruje. Za mě se tedy jedná o suverénně nejjednodušší aplikaci ochranného skla, která je v současnosti k dispozici.

A jaké je tedy sklo FIXED Armor na iPhonu 16 Pro v praxi? Musím uznat, že opravdu vynikající. Z uživatelského hlediska se mi dost líbí antireflexní vrstva, která výrazně zvyšuje čitelnost displeje na slunci, pod umělým světlem a tak podobně. Nemusíte se přitom bát, že by povrch displeje jakkoliv ovlivňovala – displej je totiž samozřejmě dokonale hladký a lesklý. Když ale porovnáte iPhone bez tohoto skla s antireflexní vrstvou vedle iPhonu, na kterém je sklo nalepené, rozdíl je opravdu znát a to i teď, když je venku už sychravo. V létě na slunci bude tedy rozdíl ještě větší a já se těším, až jej uvidím na vlastní oči.

Jako již tradičně pak musím FIXED pochválit i za povrchovou úpravu skla jeho oleofobní vrstvou. Ta mi totiž již řadu let přijde od tohoto výrobce opravdu vynikající a ani letos tomu není jinak. Pocitově zkrátka skoro ani nepoznáte, že váš prst neklouže přímo po holém displeji iPhonu, ale po ochranném skle, což je pro mě osobně velké plus. Tvrzená skla totiž používám sice na jednu stranu neustále kvůli snaze eliminovat poničení displeje, vždy si však nejvíc užiju, když můžu telefon používat bez nich právě kvůli pocitu klouzajícího prstu přímo po holém displeji. A věřte, nevěřte – zde mám tento pocit také.

Co se pak týče odolnosti, tady není moc co řešit. FIXED Armor je i ve své nejnovější verzi pro iPhone 16 Pro naprosto nekompromisní, o čemž svědčí třeba i fakt, že za dobré dva týdny, co jej mám nalepené na iPhonu, se na něm neobjevila ani jedna vlásečnice způsobená ostrými předměty, kterým jsem se přitom právě kvůli testu tak úplně nevyhýbal, ba právě naopak. Můj telefon zažíval v posledních týdnech docela bojové podmínky, kdy jsem jej záměrně přenášel v batohu s klíči, drobnými mincemi či kovovými propiskami, v zahradní dílně plné hřebíků, vrutů a dalších kovových libůstek jsem jej schválně pokládal displejem dolů a když jsme byli se ženou o víkendu na houbách, párkrát mi omylem (tentokrát opravdu) vypadl z kapsy či ruky, když jsem chtěl vyfotit krásy lesa.

Vždy ale nakonec stačilo displej trochu otřít a byl doslova jako nový. Sklo tedy opravdu odolává potenciálním poškozením naprosto bravurně, byť se samozřejmě sluší jedním dechem dodat, že jeho ochrana nemůže být logicky 100%. Zrovna při pádech totiž extrémně záleží na úhlech dopadu telefonu a na tom, na co vlastně dopadá. Jinými slovy, ani sebelepší sklo by vám od poškození displeje nepomohlo, pokud by telefon dopadl na ostrý kámen a ještě z nějakého nepříjemného úhlu. Nástrahám každodenního dne ale FIXED Armor odolá jedna báseň.

Fotogalerie #2 Fixed armor LsA 8 Fixed armor LsA 9 Fixed armor LsA 10 Vstoupit do galerie

Resumé

Ve svém okolí často slýchám, že se do ochranných skel nevyplatí „investovat“ nějaké přehnané částky, jelikož se beztak jedná o tytéž skla, která lze na čínských tržnicích sehnat za desítky korun. Já s touto myšlenkou absolutně nesouhlasím, protože to, co mám možnost v rámci dražších skel testovat, se s čínskými kousky za pár korun opravdu nedá srovnávat. A to platí na 1000 % i zde. FIXED Armor je symfonií perfektní odolnosti, skvělých vlastnosti ohledně zobrazení obsahu a ovladatelnosti displeje a v neposlední řadě uživatelského komfortu při aplikaci. Jedná se zkrátka o sklo, které chcete mít na displeji, protože mu můžete věřit po všech stránkách, což je za mě sakra důležité. Za 699 Kč bych tedy příliš neváhal. Jedná se totiž o jeden z nejlepších kousků, kterými můžete displej vašeho iPhonu ochránit, přičemž v poměru cena – výkon se jedná o kousek dost možná úplně nejlepší.

Sklo FIXED Armor lze zakoupit například zde