Apple přes 15 lety vyrobil nejdokonalejší produkt na světě

Apple je jediná technologická společnost na světě, která vyrábí tak dokonalé produkty, že je nepotřebuje inovovat. Při pohledu do našich Google analytics se obávám, že v té době, o které budu mluvit ještě většina z vás Mac nepoužívala, někteří však ano. Psal se rok 2009 a Apple představil nejdokonalejší produkt ve své historii a dost možná i nejlepší produkt v celém technologickém světě. Přesně 20. řijna 2009 se totiž začala prodávat Magic Mouse a světe div se, v roce 2024, respektive 2025 se prodává pořád. Je neuvěřitelné, že Apple před 16 lety stvořil produkt, ve kterém za celou tu dobu neudělal prakticky jedinou designovou nebo funkční změnu.

Jediné, co se za ty roky změnilo bylo napájení, to původní na dvě tužkové baterie vystřídal postupem času Lightning konektor a následně nyní USB-C. Za 16 let se neuskutečnila jedna jediná funkční ani designová změna. Neznám technologický produkt a v podstatě asi ani žádný jiný produkt na světě, který by se za 16 let nedočkal jediné změny. Vezměte si, že rok 2009 je rok, kdy Apple představil světu iPhone 3Gs a ruku na srdce, ten byste dnes už asi používat nechtěli. V případě Magic Mouse ji však i po 16 letech používáme v její původní podobě.

Fotogalerie Apple Magic Mouse 2 icon Magic Mouse 2 1 Magic Mouse 2 2 Magic Mouse 2 3 Vstoupit do galerie

Klávesnice Magic Keyboard sice také příliš mnoho změn za tu dobu nedoznala, ovšem přece jen se místo kulatého podstavce dočkala celé výplně, změnila napájení nejprve ze tří na dvě tužkové baterie a potom se dočkala lightningu a nyní USB-C a navíc ji přibylo alespoň jedno nové tlačítko a to Touch ID. V případě Magic Mouse jsou tedy jen dvě možnosti. Buď Apple před 15 lety vyrobil nejlepší produkt na světě v oblasti periférií, který už nikdy není potřeba nijak vylepšit anebo se mu zkrátka jen za dlouhých 15 let nepodařilo přijít na nic, co by jej mohlo vylepšit. Ať tak či onak, je to poměrně zajímavá situace a Apple stvořil nejdéle prodávaný technologický produkt v historii.