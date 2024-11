Skvělé aplikace od Moleskine, které vám zpříjemní život i používání iPhonu

Moleskine Notes

S aplikací Moleskine Notes můžete své ručně psané poznámky a náčrtky snadno převést do digitální podoby. Pište si poznámky na papír, přepište je v aplikaci a poté je sdílejte s přáteli a spolupracovníky. I když budete offline, vaše práce bude automaticky přenesena do aplikace, jakmile se znovu připojíte k internetu. To znamená, že můžete psát a kreslit kdekoli a stále vytvářet sdílitelnou digitální kopii svých stránek. Poznámky, které si píšete na schůzích nebo ve škole, můžete okamžitě převést na text a poté je exportovat jako soubory Microsoft Word, RTF nebo TXT. Nakreslete si diagramy a importujte je do svých prezentací PowerPoint. Své náčrty můžete exportovat jako vektorové grafiky a dále je upravovat.

Aplikaci Moleskine Notes stáhnete zde.