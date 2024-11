Apple neztrácí čas! Už nyní chystá výrobu iPhonu 17 a to na místě, kde byste to nečekali

Ačkoliv začal Apple teprve před pár týdny prodávat nové iPhony 16 (Pro), už nyní se soustředí na správné nastavení výrobního procesu pro nadcházející generaci jeho iPhonů. Řeč je konkrétně o iPhonech 17, jejichž výrobu už má podle spolehlivého analytika Wayna Ma a portálu The Information intenzivně řešit. A to v zemi, kterou byste zřejmě „na první dobrou“ netipli.

Zatímco v minulosti zahajoval Apple výrobu nové generace všech iPhonů pravidelně v Číně, která se mu coby výrobní velmoc prakticky čehokoliv osvědčila na maximum, tentokrát chce od prvopočátku spoléhat na Indii. V posledních letech se totiž Apple snaží svůj dodavatelský řetězec čím dál tím víc diverzifikovat a právě velký přesun výroby základních iPhonů mimo Čínu toho má být dosud největším důkazem. Řada Pro nicméně čínským výrobcům zůstane i nadále a jelikož je o ni ve výsledku stále největší zájem, hlavní zodpovědnost ponese i nadále právě Čína.

iPhone 17 bude pravděpodobně vypadat stejně jako letošní iPhone 16 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 1 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 2 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 3 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 5 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 4 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 6 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 7 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 8 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 9 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 10 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 11 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 12 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 13 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 14 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 15 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 16 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 17 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 18 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 19 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 20 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 21 Vstoupit do galerie

Pokud se pak ptáte na to, proč Apple začíná výrobní proces řešit už nyní, je to z jednoduchého důvodu – je třeba, aby byly fabriky, ve kterých se výroba iPhonů 17 rozjede, připravené na 100 % a to po všech směrech, což samozřejmě vyžaduje dlouhou přípravu dopředu spolu s řadou testů. Jakékoliv výrobní pochybení, které by mohlo znamenat v krajním případě i zastavení výroby, si totiž Apple nemůže z logiky věci absolutně dovolit. A jelikož je pro něj Indie v tomto směru nová a výrobu zbrusu nového telefonu v ní nastavuje vůbec poprvé, je třeba mít vše vychytané do posledního detailu.