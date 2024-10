Radši se posaďte: Rusko dalo Googlu pokutu 20 kvintiliard dolarů

Zoufalost Rusů je posunuta na další úroveň. Po Googlu totiž chtějí pokutu za blokování ruských propagandistických kanálů. Ruský soud ji vyměřil na dvacet kvintiliard dolarů. Pokud název slyšíte prvně, tak rozepsané číslo by mělo třiatřicet nul. Jen pro srovnání se hodí dodat, že odhadovaná hodnota světového hrubého domácího produktu je sto trilionů dolarů.

Tato pokuta narůstá od roku 2020, kdy americký gigant odstranil kanál Tsargrad TV, jenž vlastnil ruský oligarcha Konstatntin Malofejev. Soud řekl, že Google má za každý den, kdy kanál neobnoví, zaplatit celkem sto tisíc rublů. Tato hodnota se navíc každých 24 hodin zdvojnásobuje. Částka se od té doby zvětšila o pokuty, které padly za blokaci dalších sedmnácti kanálů. Google se z Ruska stáhl v roce 2022 poté, co Rusko zaútočilo na Ukrajinu. I nadále zde ale provozuje řadu svých služeb jako vyhledávač nebo YouTube. Ačkoli uložená pokuta je naprosto astronomická, Google neočekává, že by na chod společnosti měla reálný dopad. Co na to říct. Rusku asi docházejí peníze.