Na Macy míří Cyberpunk 2077 a to rovnou v Ultimate edici!

Ačkoliv jsou dlouhodobě Macy označovány za mrtvou herní platformu, v poslední době se čím dál tím víc zdá, že by se mohly této nálepky co nevidět zbavit. Míří na ně totiž čím dál tím víc vskutku zajímavých AAA her, mezi které se na začátku příštího roku zařadí Cyberpunk 2077 v Ultimate Edition verzi.

Fotogalerie cyberpunk 2077 1 cyberpunk 2077 2 cyberpunk 2077 3 cyberpunk 2077 4 cyberpunk 2077 5 cyberpunk 2077 6 cyberpunk 2077 7 cyberpunk 2077 8 cyberpunk 2077 9 cyberpunk 2077 10 cyberpunk 2077 11 cyberpunk 2077 12 cyberpunk 2077 13 cyberpunk 2077 14 cyberpunk 2077 15 cyberpunk 2077 16 cyberpunk 2077 17 cyberpunk 2077 18 cyberpunk 2077 19 Vstoupit do galerie

„Cyberpunk 2077 a jeho špionážní rozšíření Phantom Liberty se objeví na Macu. Díky plnému využití Apple Silicon a pokročilých technologií Metal je svět temné budoucnosti hráčům na Macu k dispozici vůbec poprvé. Hráči se mohou těšit na pokročilé funkce, jako je sledování cesty, generování snímků a vestavěný prostorový zvuk, které ještě více pohlcují hraní a ohromující vizuální efekty. Ultimate Edition bude k dispozici na začátku příštího roku na počítačích Mac s křemíkem Apple a bude uvedena v obchodech Mac App Store, GOG.com, Steam a Epic Games Store. Další podrobnosti, včetně data vydání na začátku příštího roku, budou zveřejněny později, takže nás nezapomeňte sledovat!“ stojí konkrétně v tiskové zprávě polského studia CD Projekt Red. Na jakékoliv detaily si tedy musíme počkat, byť doufáme, že bude stát port opravdu za to.

Cyberpunk 2077 je akční RPG hra od polského vývojářského studia CD Projekt Red, známého především díky sérii Zaklínač. Hra se odehrává v otevřeném světě futuristického města Night City, kde hráči přebírají roli postavy známé jako V, nájemného žoldáka s možností vylepšování těla pomocí kybernetických implantátů. Cyberpunk 2077 je inspirován slavným deskovým RPG Cyberpunk 2020 a nabízí komplexní příběh plný zvratů, který reaguje na rozhodnutí hráče. Hra se vyznačuje skvělým zpracováním detailů, vizuálně ohromující grafikou a realistickou atmosférou dystopické budoucnosti.

Přes svůj rozmanitý svět a komplexní postavy byla hra při svém uvedení na trh poznamenána technickými problémy, zejména na starších konzolích, což vedlo k částečně rozporuplnému přijetí. CD Projekt Red však po vydání postupně vydával aktualizace, které mnoho chyb opravily a výrazně zlepšily výkon hry. Významným přídavkem je také rozšíření Phantom Liberty, které přináší nové herní mechaniky, lokace a příběhové linky. Cyberpunk 2077 kombinuje prvky RPG, akce, a investigativního thrilleru a získal si oddanou komunitu hráčů po celém světě. Nyní se tato ikonická hra chystá vyjít i pro platformu macOS, což rozšiřuje její dostupnost pro širší publikum.