Jak Apple vyvinul první komplexní sadu funkcí pro ochranu sluchu na světě

Moderní audio laboratoř Apple v kalifornském Cupertinu podporuje inovativní práci zdejších akustických inženýrů. Ti využívají laboratoř k provádění uživatelských studií v různých poslechových místnostech a k testování nových funkcí v anechoických komorách, které zcela absorbují odrazy zvukových vln a izolují vnější hluk.

Audio laboratoř je místem, kde dochází k navrhování, měření, dolaďování a ověřování všech produktů od Applu, které mají reproduktory nebo mikrofony. Jedná se také o centrum dlouholeté spolupráce napříč různými týmy, které se v rámci Applu podílejí na vytváření nových převratných funkcí pro ochranu sluchu ve sluchátkách AirPods Pro 2. Nová komplexní sada funkcí, která je dnes k dispozici ve formě bezplatné softwarové aktualizace1, pomáhá minimalizovat vystavení okolnímu hluku díky funkci Ochrana sluchu, nabízí možnost otestovat sluch pomocí speciálního domácího testu a v případech lehké až středně těžké ztráty sluchu proměňuje sluchátka AirPods Pro v plnohodnotné sluchadlo.

Podle Světové zdravotnické organizace žije na celém světě přibližně 1,5 miliardy lidí se ztrátou sluchu. „Ztráta sluchu postihuje obyvatele všech regionů a zemí, ale přesto ji často nikdo nepozná. Sluch představuje pro spoustu lidí zásadní součást komunikace a je důležitým faktorem pro zdraví a pohodu,“ nechala se slyšet doktorka Shelly Chadha, technická vedoucí Světové zdravotnické organizace pro sluch. „Technologie mohou hrát důležitou roli při zvyšování povědomí a poskytování možností pro osoby, kterých se ztráta sluchu týká.“

„Vzhledem k tomu, že každý člověk slyší jinak, vytvořili jsme inovativní a komplexní řešení, které dokáže sluch ochránit. Funguje totiž způsobem, který je jednoduchý na používání a zároveň jej lze přizpůsobit široké škále potřeb. Přizpůsobení je obzvláště důležité, protože ztráta sluchu může postihnout kohokoli bez ohledu na věk nebo úroveň technických dovedností,“ vysvětluje doktorka Sumbul Desai, viceprezidentka Applu pro zdraví. „Funkce Sluchadlo by tedy měla být natolik intuitivní, že by vám při jejím používání mělo připadat, že se spoléháte na své vlastní smysly, jen zesílenější. Věděli jsme, že výsledek může celé řadě lidí doslova změnit život a má tu moc zdemokratizovat přístup k léčbě něčeho, co postihuje více než miliardu lidí po celém světě.“

Naši inženýři využili k realizaci této průlomové funkce vysoce specializované prostory audio laboratoře.

„Od těch nejtišších slyšitelných zvuků pro funkci Sluchový test přes konverzace v hlučných restauracích pro funkci Sluchadlo až po hlasité koncerty pro funkci Ochrana sluchu, to všechno dokážeme pomocí kalibrovaných zvukových soundscapů z celého světa dostat do našich akustických zařízení. Dokážeme také provádět přesná akustická měření stisknutím jediného tlačítka,“ říká Kuba Mazur, vedoucí inženýr Applu pro ochranu sluchu při oddělení akustického inženýrství.

Anechoická komora Longwave byla vybudována na vlastních základech, které ji pomocí pružin izolují od zbytku laboratoře, což umožňuje přesná zvuková měření bez rušivých vlivů hluku a vibrací. V komoře se nachází na zakázku vyrobený reproduktor a soustava mikrofonů, která dokáže měřit přenosové funkce související s lidskou hlavou, jinými slovy jak zvuk interaguje s lidským tělem. Díky reproduktoru a soustavě mikrofonů se jedná o zcela jedinečný prostor s celou řadou využití, včetně vývoje AirPodů, iPhonů a HomePodů.

„Lidské uši jsou přirozené zesilovače, častou jsou asymetrické a každé ucho má jedinečný tvar,“ pokračuje Mazur. „Když se zvuk dostane k jednomu uchu dřív než ke druhému, vzniká časový rozdíl ve vnímání zvuku. Tomuto jevu musíme rozumět, abychom mohli vytvářet zážitky, které přesně reprezentují zvuky z vašeho okolí. V našich anechoických komorách toho dosahujeme tak, že posadíme člověka na otočnou židli a nasadíme mu sluchátka AirPods Pro, která budou zachycovat zvuk.“

Na druhé straně audio laboratoře se nachází laboratoř Fantasia. Ta za účelem zajištění nejvyšší kvality produktů od Applu využívá sférickou soustavu 50 reproduktorů, které simulují stovky reálných zvukových kulis – například nákupní centrum, rušnou ulici nebo cestu letadlem – v přísně kontrolovaném, rovnoměrně rozloženém zvukovém poli. Za účelem vyladění a ověření fungování funkce Sluchadlo byla do tohoto kontrolovaného prostředí umístěna široká skupina účastníků studie s různými úrovněmi sluchu, která absolvovala test rozpoznávání řeči v hluku. Test spočíval v tom, že účastník seděl na židli uprostřed místnosti, kde hrála komplexní zvuková kulisa, například hlučná restaurace. Účastník následně musel zopakovat slova hlavního mluvčího a rozlišit je od konverzací na pozadí.

„V této laboratoři se snažíme replikovat skutečnost. Musíme zajistit, aby naše funkce splňovaly potřeby uživatelů v prostředích, ve kterých se každý den pohybují, například v nákupních centrech nebo rušných restauracích,“ popisuje Mazur. „Využili jsme zvuk zvenčí, abychom vyladili a ověřili funkce, jako je Sluchadlo, Zesílení konverzace a režim propustnosti, které integrujeme do sluchátek AirPods.“

Kromě toho jsou v audio laboratoři trvale nainstalovány tři profesionální audiometrické kabiny – takové, s kterými se pacienti obvykle setkávají při testování sluchu u lékaře. Pro účely interního testování spolupracoval tým inženýrů s audiology v kabinách, se kterými provedl tisíce audiometrických klinických testů a softwarových testů sluchu před přesunem nové funkce Sluchový test do fáze ověřování klinickými studiemi.

Design je rovněž jedním ze základních prvků uživatelského zážitku a hrál důležitou roli během uživatelského testování nových funkcí. Jedním z klíčových faktorů byl samotný průběh testu. Tým musel přijít s takovými designovými řešeními, která by zjednodušila Sluchový test a nastavení sluchadla. Bylo také potřeba, aby výsledky testu byly srozumitelnější než obvyklá řada čísel, se kterou člověk setká při návštěvě lékaře.

„V rámci našich zdravotních funkcí se zaměřujeme na srozumitelnost a na to, abychom uživatelům vycházeli maximálně vstříc,“ vysvětluje Heather Daniel, produkční v designovém studiu Apple, která pomáhá řídit chod veškerých prací na designu zdravotních funkcí. „Třeba funkce Sluchový test. Uvědomili jsme si, že pro mnoho lidí se může jednat o úplně první sluchový test, takže jsme museli udělat vše co nejjednodušší.“ Toto zjednodušení vyžadovalo, aby týmy napříč Applem spolupracovaly po celou dobu vytváření softwaru tak, aby splňoval požadavky klinického testování a poskytoval zákazníkům co nejlepší produkt.

„Vezměte si, kolik inovací to vyžadovalo, kolik technologií je potřeba vměstnat do AirPodů a kolik úsilí a citu pro detail bylo třeba vynaložit na vytvoření těchto složitých softwarových funkcí,“ pokračuje Mazur. „Museli jsme spolupracovat s různými týmy – včetně týmů pro softwarové a hardwarové inženýrství, design, zdraví, zpřístupnění, klinické operace, regulaci a lidské faktory – abychom dokázali zajistit co nejvyšší kvalitu a co nejlepší uživatelský zážitek.“

Komplexní funkce pro ochranu sluchu ve sluchátkách AirPods Pro 2 je nejnovějším dokladem snahy Applu pomáhat uživatelům na jejich osobní cestě za zdravím. Pro mnoho členů našeho týmu se jedná o ztělesnění toho, co je možné, když se inovace spojí s nadšením pro poskytování užitečného hardwaru a softwaru, který pomáhá zlepšovat každodenní život všech uživatelů.

„Skutečnost, že lidé můžou používat AirPody, že s jejich pomocí dokáží chránit svůj sluch na koncertech nebo fakt, že pomocí jejich funkcí můžou získávat poznatky o stavu svého sluchu v průběhu času znamená, že AirPody dělají přesně to, co jejich uživatelé chtějí nebo potřebují,“ doplňuje Mazur. „AirPody jsou skutečným rozhraním pro naše uši.“