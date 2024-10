Apple ukončil éru 8GB RAM v základu Maců. Ještě nedávno na ní přitom nedal dopustit

30. říjen 2024 se do historie Applu zapíše jako den, kdy byla definitivně ukončena éra používání 8GB operační paměti v základních Macích. Apple totiž včera oznámil nové MacBooky Pro spolu s aktualizací stávajícího MacBooku Air s tím, že v obou případech navýšil operační paměť minimálně na 16GB. A to znamená, že po navýšení operační paměti u iMaců M4, k čemuž přistoupil v pondělí, a Maců mini M4, k čemuž došlo v úterý, tak v jeho nabídce nezůstává žádný Mac, který by právě 8GB operační paměti disponoval.

Apple v minulosti v řadě rozhovorů srdnatě tvrdil, že 8 GB RAM je pro většinu uživatelů dostatečné, zejména díky optimalizaci jejich operačního systému macOS a efektivní správě paměti. Tato tvrzení se pak začala ve větší míře objevovat hlavně v době, kdy uvedl na trh nové MacBooky s čipy Apple Silicon (M1 a M2) právě s 8GB operační paměti. Přední představitelé Applu tehdy poukazovali na to, že architektura jejich procesorů je mnohem efektivnější a umožňuje dosáhnout lepšího výkonu i s menším množstvím paměti ve srovnání s tradičními x86 procesory od Intelu. Nyní se ale karta obrací a Apple čtyři roky poté, co světu ukázal první Apple Silicon, přistupuje k navýšení.

Apple začal používat 8GB RAM jako základní konfiguraci u Maců v roce 2014. Tehdy představený MacBook Pro Retina (Mid-2014) měl již 8GB RAM ve své základní verzi pro modely s úhlopříčkami 13 i 15 palců. Do té doby byla základní možností u mnoha Maců 4GB RAM, ale od roku 2014 se 8GB RAM začalo objevovat jako standardní možnost ve většině modelů, což lépe odpovídalo rostoucím požadavkům na výkon a multitasking. Éra základních 8GB RAM paměti tedy trvala dlouhých 10 let a až včera jí Apple oficiálně ukončil tím, že světu ukázal jednak aktualizované MacBooky Pro 14″ se 16GB operační paměti v základu, a jednak oznámením, že stejně tak navyšuje základní operační paměť v MacBoocích Air M3 bez navýšení jejich ceny.

Důvod navýšení základní operační paměti je přitom zřejmý – potřeby Apple Intelligence. Právě ta je totiž podle všeho na operační paměť poměrně náročná, což ostatně potvrzuje i to, že jí Apple byl schopen dodat jen na Pro řadu loňských iPhonů s 8GB RAM pamětím zatímco na základní iPhony 15 se 6GB RAM paměti se tato zajímavá novinka nepodívá. A s ohledem na velké plány s Apple Intellignece, které má kalifornský gigant podle valné většiny zdrojů mít, se dá očekávat, že kapacita operační paměti v jeho produktech bude v nadcházejících letech růst podstatně rychleji než jsme byli zvyklí doposud, což je bezesporu dobře. Přeci jen, 8GB operační paměti na Macích už bylo leckdy docela na hraně i pro běžnou kancelářskou práci.