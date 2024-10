MacBook Air nyní nabízí v základu 16 GB RAM za stejnou cenu!

MacBook Air je nejoblíbenější notebook světa a s Apple Intelligence je ještě lepší. Modelům s čipem M2 a M3 se teď v základní konfiguraci zdvojnásobuje paměť na 16 GB při zachování ceny od 29 990 Kč. Nejprodávanější notebook světa tak vyjde skutečně výhodně.

Apple dnes konečně vyšlyšel to, na co si dlouhodobě stěžovali zákazníci a začal nabízet jako základ u MacBook Air 16 GB RAM! To navíc při zachování ceny, kde i nadále startuje tento počítač na 29 990Kč s tím, že doposud jste za tuto cenu dostlai pouze 8GB RAM. Je pravda, že to asi není tak úplně vyslyšení zákazníků, ale spíš nutnost nabídnout 16 GB RAM k provozu Apple Intelligence.

Pokud si chcete doplatit za 24 GB RAM což je maximum jenž MacBook Air nabízí, zaplatíte 6000Kč včetně DPH. MacBook Air je stále stejný model s procesorem M3, Apple pouze začal nabízet v základu 16GB RAM. Zcela nový model s M4 uvede s největší pravděpodobností na jaře příštího roku.