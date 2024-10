Nové Macy M4 mají více Thunderboltů, ale jen některé

Jak se spekulovalo, tak se stalo. Apple skutečně odhaluje nové produkty, přičemž začal s iMacem s M4. Vzhledem ke skutečnosti, že Apple odmítl produkty prezentovat na keynote a omezil se pouze na tiskové zprávy, je zřejmé, že změn bude minimum. Největší změnou je zahrnutí čipu M4, který už byl představen spolu s letošním iPadem Pro. Kromě nového čipu se ovšem nový iMac dočkal též aktualizace na poli portů. Apple produkt uvedl zveřejněním krátkého videa.

U modelu ‌iMac‌ s M4 s 10jádrovým CPU a 10jádrovou GPU podporují všechny čtyři přítomné porty USB-C přenosové rychlosti Thunderbolt 4, a to až 40 Gb/s. Modely s 8jádrovým CPU a 8jádrovou GPU mají pouze dva porty, kdy taktéž jsou oba Thunderbolt 4. Všechny porty USB-C/Thunderbolt 4 také podporují USB 4 a USB 3.1 Gen 2. Jen pro srovnání, předchozí generace M3 ‌iMac‌ se čtyřmi porty měla dva porty Thunderbolt 3 a dva porty USB-3. Cena ‌iMacu‌ začíná na 1 299 dolarech (39990 korun) za 8jádrovou verzi CPU/GPU, zatímco 10jádrové modely CPU/GPU se čtyřmi porty začínají na 1 499 dolarech (45990 korun). Apple ode dneška přijímá předobjednávky. Co si o novém iMacu myslíte? Půjdete do něj?