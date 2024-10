Apple představil čip M4 Pro!

Ačkoliv se zraky mnoha jablíčkářů v tuto chvíli upírají primárně k novému Macu mini s designem á la Mac Studio, není od věci vypíchnout další věc, která si dnes odbyla svou premiéru. Řeč je konkrétně o první profi verzi čipu M4 ve formě M4 Pro, kterou Apple dnes spolu s novým Macem mini odhalil. Ta totiž rozhodně stojí za to a minimálně do zítřka, kdy by měl Apple ukázat čip M4 Max, bude nejvýkonnějším Apple Siliconem v nabídce Applu.

M4 Pro na profesionální práci

Uživatelům, kteří hledají profesionální výkon, přináší Mac mini s čipem M4 Pro nejrychlejší CPU na světě se závratným jednovláknovým výkonem. Až 14jádrové CPU čipu M4 Pro s 10 výkonnostními a 4 úspornými jádry podává fenomenální výkon i při vícevláknových operacích. GPU čipu M4 Pro s až 20 jádry je až dvakrát výkonnější než GPU čipu M4 a oba čipy přinášejí na Mac mini poprvé taky hardwarově akcelerované sledování paprsků. Neural Engine v čipu M4 Pro je víc než 3× rychlejší oproti Macu mini s čipem M1, takže modely Apple Intelligence na zařízení běží závratnou rychlostí. M4 Pro se dá objednat až se 64 GB jednotné paměti s propustností 273 GB/s – dvojnásobnou oproti jakémukoli AI PC čipu – na rychlejší zvládání úloh s umělou inteligencí. A podpora Thunderboltu 5 přináší na Mac mini přenosovou rychlost až 120 Gb/s – víc než dvojnásobnou ve srovnání s Thunderboltem 4.

Mac mini s čipem M4 Pro v porovnání s Macem mini s Intelem Core i7 dokáže:

Provádět až 4× rychleji výpočty v tabulkách Microsoft Excelu.

Až 9,4× rychleji detekovat upravované scény v Adobe Premiere Pro.

Přepisovat pomocí AI na zařízení až 20× rychleji řeč na text v aplikaci MacWhisper.

Zpracovávat až 26× rychleji basecalling pro sekvenování DNA v aplikaci Oxford Nanopore MinKNOW.

Mac mini s čipem M4 Pro v porovnání s Macem mini s čipem M2 dokáže:

Používat až 1,8× víc efektových plug-inů v projektu v Logicu Pro.

Rendrovat až 2× rychleji animovanou grafiku do RAM v Motionu.

Rendrovat až 2,9× rychleji 3D scény v Blenderu.

Vyspělejší připojení a podpora displejů

Nový Mac mini má širokou paletu portů na poskládání jakékoli sestavy. Pro pohodlnější připojení jsou na přední straně dva porty USB‑C s podporou USB 3 a sluchátkový konektor s podporou vysokoimpedančních sluchátek. Na zadní straně má Mac mini s čipem M4 tři porty Thunderbolt 4 a Mac mini s čipem M4 Pro tři porty Thunderbolt 5. Mac mini má v základu gigabitový ethernet s možností objednat až 10Gb ethernet na rychlejší připojení k síti. A port HDMI na snadné připojení televize nebo HDMI displeje bez použití adaptéru. Mac mini s M4 podporuje připojení až dvou 6K displejů a jednoho 5K displeje. A model s M4 Pro až tři 6K displeje s obnovovací frekvencí 60 Hz – to je v součtu přes 60 miliónů pixelů.