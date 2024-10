Jak jsem chtěl mít přehled nad aktualizacemi aplikací a po týdnu to vzdal

Vsadím se, že většina z našich čtenářů si už ani nevzpomíná na dobu, kdy se aktualizace aplikací prováděly ručně tím, že jste je museli aktualizovat přes App Store. Je to více než deset let, kdy Apple přišel s takzvanými automatickými aktualizacemi, díky kterým se aplikace aktualizují sami, bez toho aniž byste museli cokoli dělat. To má své nesporné výhody, ale také jednu pro mě osobně celkem velkou nevýhodu. Občas vás totiž nějaká aplikace upozorní na to, co nového přidali vývojáři do nové verze a ukáže vám novinky při dalším spuštění, ale to jsou spíše výjimky. Většinou se o tom, co vývojáři změnili dozvíte až po čase, kdy aplikaci používáte a kdy ji začnete používat hlouběji.

Říkal jsme si, že když mám ve svém iPhone opravdu málo aplikací, tedy zhruba 30 aplikací, bude pro mě ideálním řešením opět přejít na ruční aktualizace, abych věděl, co která aplikace přináší nového a mohl jsme například nové funkce dané aplikace začít používat. Vývojáři samozřejmě ke svým novým verzím aplikací musí dle pravidel App Store uvádět, jaké novinky aktualizace přináší a také to dělají. Ovšem abyste si toho všimli je nutné aktualizovat aplikace ručně. Právě proto jsem to vyzkoušel, ale i přesto, že mám opravdu 30 aplikací, musel jsme to po týdnu vzdát.

Každou noc se totiž objevilo na mém telefonu 5-10 aktualizací a jsou aplikace jako například Instagram, které se aktualizují prakticky každý den. Je škoda, že není možné nějak nastavit, aby vás App Store upozorňoval jen na zásadní aktualizace a ty drobné, které pouze souvisí se stabilitou a bezpečností se aktualizovaly na pozadí. Bohužel mít přehled nad novinkami ve všech aplikacích které používáte tedy sice teoreticky možné je, ale v praxi vás to přestane tak jako mě po týdnu bavit. Na novinky tedy budu i nadále narážet v podstatě náhodně a budu pevně věřit, že aktualizace, které jsou skutečně zásadní zmíní vývojáři přímo při spuštění aplikace.