Apple Intelligence je ode dneška k dispozici na iPhonu, iPadu a Macu

Apple dnes uvedl první sadu funkcí Apple Intelligence, která je k dispozici uživatelům iPhonu, iPadu a Macu jako součást bezplatné aktualizace iOS 18.1, iPadOS 18.1 a macOS Sequoia 15.1. Apple Intelligence je systém osobní inteligence, který využívá výkon čipů Apple k porozumění jazyku, generování textů, rozpoznávání a vytváření obrázků, provádění akcí napříč aplikacemi a čerpání z osobního kontextu při zjednodušování a zrychlování každodenních záležitostí. Zároveň tohle řešení umělé inteligence (AI) klade mimořádný důraz na soukromí uživatelů. Ode dneška je dostupná první sada funkcí a další budou přibývat v následujících měsících.

„S Apple Intelligence vstupují iPhone, iPad a Mac do nové éry. Nabízejí úplně nové možnosti a nástroje, které posouvají hranice toho, co všechno můžou uživatelé dělat,“ říká Tim Cook, CEO společnosti Apple. „Apple Intelligence staví na mnoha letech inovací v oblasti AI i strojového učení a integruje generativní modely Apple do jádra našich zařízení. Uživatelům tak přináší systém osobní inteligence, který se snadno používá a zároveň chrání jejich soukromí. Apple Intelligence je generativní AI v takové podobě, v jaké ji dokáže nabídnout jen Apple. Máme obrovskou radost z toho, jak obohatí životy našich zákazníků.“

„Apple Intelligence přináší úžasné nové funkce, které jsou ještě šikovnější a užitečnější při všem, co na svém iPhonu, iPadu a Macu děláte. Psací nástroje třeba pomůžou s přeformulováním textu, souhrny vypíchnou to nejdůležitější z oznámení a ve fotkách i videích se dá vyhledat skoro cokoli jednoduše tak, že to popíšete,“ dodává Craig Federighi, senior viceprezident společnosti Apple pro vývoj softwaru. „A celý systém už od základu klade důraz na ochranu soukromí. Náš nový převratný přístup, který kombinuje zpracování přímo na zařízení s privátním cloudovým computingem, přenáší ochranu soukromí a zabezpečení z iPhonu do cloudu, aby byly údaje uživatelů v bezpečí. K první sadě funkcí Apple Intelligence mají uživatelé přístup ode dneška. A to je teprve začátek.“

Celosystémové Psací nástroje

Psací nástroje jsou hluboce integrované v iOS, iPadOS i macOS a pomáhají uživatelům s přeformulováním, korekturami a souhrny textu prakticky všude, kde se píše, včetně Mailu, Zpráv, Poznámek, Pages a aplikací od jiných vývojářů.

Díky funkci Přepsat postavené na Apple Intelligence si můžou uživatelé vybrat z různých verzí svého napsaného textu a upravit ho tak, aby vyzněl profesionálně, stručně nebo přátelsky podle toho, jaká je cílová skupina a účel. Korektura kontroluje gramatiku, volbu slov a větnou stavbu a zároveň navrhuje úpravy i s vysvětlením – uživatelé si je můžou projít nebo změny rovnou přijmout. Taky je možné vybrat nějaký text a nechat si ho shrnout do jednoho stručného odstavce, odrážek, tabulky nebo seznamu.

Přirozenější komunikace se Siri

Siri je přirozenější, flexibilnější a hlouběji integrovaná v systému. Dočkala se úplně nového designu – když je na iPhonu, iPadu nebo v CarPlay aktivní, okraje obrazovky elegantně září. Na Macu si ji uživatelé můžou dát kamkoli na ploše, aby byla při práci snadno přístupná. Kdykoli s ní můžou na iPhonu, iPadu a Macu komunikovat psaním. A s rychlejším zvládáním každodenních úkolů jim pomůže možnost při používání Siri plynule přecházet mezi textovou a hlasovou komunikací. Díky komplexnějšímu porozumění jazyku se Siri neztratí, ani když se uživatel přeřekne, a dokáže brát v úvahu kontext navazujících požadavků. Kromě toho disponuje rozsáhlými znalostmi o produktech, a tak zodpoví tisíce otázek ohledně funkcí a nastavení produktů Apple. Poradí uživatelům s čímkoli od nahrání záznamu obrazovky až po snadné nasdílení hesla k Wi‑Fi.

Chytřejší aplikace Fotky

Aplikace Fotky je teď ještě chytřejší a umí spoustu nového. Díky podpoře přirozeného jazyka můžou uživatelé najít prakticky cokoli – jednoduše vlastními slovy popíšou, co hledají. Stačí zadat třeba „Maya skateboarding in a tie-dye shirt“ („Maya na skateboardu v batikovaném tričku“). Funguje to i ve videích, takže si uživatelé můžou vyhledat něco, co se stalo v konkrétní části videa, a rovnou se na to podívat. Hledání taky nabízí chytré návrhy na dokončení vyhledávacího dotazu, aby mohli uživatelé rychle najít, co potřebují.

Když se na fotku dostane nějaký objekt nebo osoba, které tam nepatří, dají se z ní rušivé prvky odstranit nástrojem Vyčistit. Takže bude vypadat přesně tak, jak měla, aniž by ztratila na autenticitě.

Vzpomínky teď umožňují uživatelům vytvářet požadované filmy jednoduše zadáním popisu.1 Apple Intelligence pomocí porozumění jazyku a rozpoznávání obrázků vybere podle uživatelova popisu nejlepší fotky a videa, vygeneruje scénář s kapitolami na základě motivů, které na záběrech rozpozná, a uspořádá fotky do filmu s vlastní dějovou linií.

Nové funkce na určování priorit a soustředění

V e‑mailech se dá zorientovat snadněji než když dřív. V Prioritních zprávách, nové sekci v horní části schránky, se zobrazují nejurgentnější zprávy, třeba pozvánka na oběd ve stejný den nebo palubní lístek. Uživatelům se ve schránce ukazují souhrny zpráv, aniž by je museli otvírat, a u dlouhých konverzací se můžou klepnutím nebo kliknutím na Shrnout podívat na nejdůležitější informace. A Inteligentní odpověď navrhuje rychlé odpovědi a rozpoznává v e‑mailech otázky, aby žádná nezapadla.

Aby si uživatelé mohli určit priority a soustředit se, vytváří Apple Intelligence souhrny oznámení, které jim pomůžou zorientovat se v dlouhých nebo nahromaděných oznámeních, třeba když se rozjede skupinový chat. Nejdůležitější informace jsou tak na první pohled vidět na zamknuté obrazovce. A nový režim soustředění Omezit vyrušování zobrazuje jenom ta oznámení, která můžou vyžadovat okamžitou pozornost.

V aplikacích Poznámky a Telefon teď uživatelé můžou nahrávat zvuk a nechat si z něj generovat přepisy nebo shrnutí. Při zahájení nahrávání v průběhu hovoru v aplikaci Telefon účastníci automaticky uslyší upozornění. A jakmile hovor skončí, Apple Intelligence vygeneruje souhrn na připomenutí klíčových bodů.

Spousta dalších chystaných funkcí

Nové funkce Apple Intelligence budou zpřístupněny v prosinci s tím, že v nadcházejících měsících budou postupně přibývat další.

Apple Intelligence nabídne uživatelům nové způsoby vizuálního vyjádření. Emotikony se posunou na úplně novou úroveň – uživatel si vytvoří originální Genmoji jednoduše zadáním popisu, případně pomocí fotky kamaráda nebo člena rodiny, aby bylo osobnější. Image Playground umožní uživatelům generovat hravé obrázky v řádu okamžiků. Obrázková hůlka promění skici v poznámkách ve vizuály jako malované. Když uživatel zakroužkuje prázdné místo, Obrázková hůlka vytvoří grafiku podle okolního kontextu.

Od prosince budou Psací nástroje ještě šikovnější, protože umožní uživatelům popsat požadovanou úpravu textu. Třeba pozvánku na společenskou večeři nechat přepsat na báseň nebo do životopisu přidat víc dynamických akčních výrazů. Uživatelé navíc budou mít možnost využívat v Siri a Psacích nástrojích rozsáhlé znalosti služby ChatGPT i její schopnost rozumět obrázkům a dokumentům, aniž by museli přeskakovat mezi různými nástroji.

Další novinkou chystanou na prosinec je nové pojetí vizuální inteligence postavené na Apple Intelligence, které pomůže uživatelům okamžitě si zjišťovat informace o objektech a místech pomocí nového Ovládání fotoaparátu v iPhonech 16.2Uživatelé si tak budou moct pohotově vyhledat informace o restauraci, před kterou stojí, a dál s nimi pracovat, třeba si je nechat přeložit.3 Ovládání fotoaparátu bude taky sloužit jako brána ke specializovaným nástrojům třetích stran, třeba k vyhledávacím možnostem Googlu při zjišťování, kde se dá koupit nějaký produkt, nebo řešení problémů pomocí ChatGPT. Uživatelé mají pod kontrolou, kdy se nástroje třetích stran používají a jaké informace se s nimi sdílejí.

V nadcházejících měsících začnou prioritní oznámení zvýrazňovat to nejdůležitější a Siri začne být ještě šikovnější, protože bude umět na základě osobního kontextu poskytovat uživatelům informace na míru. Získá taky povědomí o obsahu obrazovky a bude zvládat stovky nových akcí nejen v aplikacích Apple nebo jiných vývojářů, ale i mezi nimi.

Převratná ochrana soukromí

Apple Intelligence je navržená tak, aby na každém kroku chránila soukromí uživatelů. Co nejvíc zadání se snaží zpracovávat přímo na zařízení, takže řada jejích modelů běží plně na zařízení. Na požadavky, které vyžadují větší výpočetní výkon, využívá privátní cloudový computing, který rozšiřuje ochranu soukromí a zabezpečení ze zařízení Apple do cloudu a zpřístupňuje ještě víc inteligence. Data uživatelů slouží výhradně ke zpracování požadavku v rámci privátního cloudového computingu a Apple je nikdy neukládá ani nesdílí. Vůbec poprvé v tomhle oboru můžou nezávislí odborníci kdykoli prověřovat kód, který běží na serverech s čipy Apple, a neustále tak hlídat dodržování závazku ochrany soukromí uživatelů. To je mimořádně důležitý krok směrem k AI, která bere ohledy na soukromí.

Uživatelé si můžou zvolit, jestli chtějí povolit integraci ChatGPT, která je dostupná při používání Siri, Psacích nástrojů a vizuální inteligence přes Ovládání fotoaparátu. Mají možnost využívat ChatGPT zadarmo bez zakládání účtu a s integrovanou ochranou soukromí, kdy je jejich IP adresa skrytá a OpenAI vyřizované požadavky neukládá. Pro ty, kteří se rozhodnou připojit svůj účet, platí zásady OpenAI pro nakládání s daty.

Dostupnost

První sada funkcí Apple Intelligence je teď k dispozici jako součást bezplatné aktualizace iOS 18.1, iPadOS 18.1 a macOS Sequoia 15.1. Je dostupná ve většině oblastí světa na zařízeních, která mají jazyk systému a Siri nastavený na americkou angličtinu.

Uživatelé Maců v EU mají přístup k Apple Intelligence v americké angličtině s macOS Sequoia 15.1. V dubnu se začnou pro uživatele iPhonů a iPadů v EU zavádět funkce Apple Intelligence. To bude zahrnovat mnoho základních funkcí Apple Intelligence, včetně nástrojů pro psaní, Genmoji, přepracované Siri s bohatším jazykovým porozuměním, integrace ChatGPT a dalších.

Podpora Apple Intelligence pro další jazyky bude přibývat rychle. Od prosince bude Apple Intelligence k dispozici v angličtině lokalizované pro Austrálii, Irsko, Jižní Afriku, Kanadu, Nový Zéland a Spojené království a aktualizace softwaru plánovaná na duben přinese rozšířenou podporu jazyků. V průběhu příštího roku budou přibývat další včetně indické a singapurské angličtiny, čínštiny, francouzštiny, italštiny, japonštiny, korejštiny, němčiny, portugalštiny, španělštiny, vietnamštiny a dalších.

Apple Intelligence je k dispozici na iPhonu 16, iPhonu 16 Plus, iPhonu 16 Pro, iPhonu 16 Pro Max, iPhonu 15 Pro, iPhonu 15 Pro Max, iPadu s čipem A17 Pro nebo M1 nebo novějším a Macu s čipem M1 nebo novějším.