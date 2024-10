Recenze obalů Voyage: takto má vypadat kvalitní obal na iPhone 16 Pro z Alcantary!

Možná vás to překvapí, ale alcantara může být nejen součástí vašeho vozu, ale také z ní můžete mít například obal na iPhone. Právě takové nabízí česká společnost Voyage, která nabízí ručně vyráběné obaly z klasické kůže a také z již zmíněné alcantary, na které se tentokrát zaměříme. Hned na úvod bych rád podotkl, že Voyage vyrábí své obaly skutečně v Praze, což se dnes již příliš často nevidí. Pojďme se podívat na obaly, které jsou k dispozici pro celou řadu nových iPhone 16 a iPhone 16 Pro. Je tedy jedno, zda jste majitelem iPhone 16 nebo iPhone 16 Pro Max, vždy můžete svému telefonu dopřát obal z pravé italské alcantary.

Za 15 let, co používám iPhone, jsem pár obalů z alcantary už měl možnost vyzkoušet, ovšem to, co mě i po těch letech velmi příjemně překvapilo, je, že Voyage vyrábí obaly kompletně z alcantary. Ta, kterou výrobce používá je stejná, jakou najdete ve vozech BMW nebo Porsche. Výhodou je pak samozřejmě také přirozená hydrofobní vlastnost materiálu. Samozřejmě, aby držel obal tvar, je vyztužen polykarbonátem, ale ten je skutečně na 100 % svého povrchu oblepen alcantarou a to jak zvenku, tak zevnitř. Díky tomu jste hýčkán nejen vy při každém doteku obalu, ale také váš telefon. Když mluvím o hýčkání, tak díky použití velmi jemné alcantary je skutečně každý dotek příjemný a vy nesaháte ně nic tvrdého, v zimě studeného, v létě horkého, ale na něco příjemného, měkkého, co navíc příliš nemění teplotu.

Velkou výhodou alcantary je také fakt, že obal v ruce neklouže, a i v případě, kdy jste například ve fitku a vezmete jej do ruky, nehrozí, že vám vyklouzne a stane se neštěstí. Obal nabízí výřezy na spodní části, kde jsou tři samostatné výřezy pro nabíjecí konektor, reproduktor a na druhé straně pak mikrofon. Samozřejmostí je výřez na fotomodul, jehož součástí je kovové orámování, které přesahuje přes čočky fotoaparátu a tak nehrozí, že si je poškrábete, když telefon položíte na zadní část. Poslední výřez je pak věnování tlačítku pro ovládání fotoaparátu, které díky tomu, že je obal tenký, můžete pohodlně ovládat. Ostatní tlačítka jsou pak řešena hliníkem, který je chrání a přes který je mačkáte, samozřejmě naprosto pohodlně.

Obaly působí skutečně luxusním dojmem, nabízí samozřejmě MagSafe a jejich zpracování je na jedničku s hvězdičkou. Navíc, co se mi líbí, jediné logo je na vnitřní straně, takže se jedná o skutečně minimalistický obal, který můžete krásně sladit k vašemu stylu nebo dennímu outfitu. Pokud se vám obal líbí a jediné, co vám chybí je MagSafe peněženka ve stejném vzhledu, tak se nemusíte bát. Zhruba do měsíce začne Voyage ke všem těmto obalům nabízet právě MagSafe peněženku

Klasická cena za obaly je 1490Kč, což vzhledem na kvalitu zpracování a použití opravdu prvotřídní alcantary rozhodně není špatné. Vy navíc máte nyní možnost obaly a celý sortiment výrobce získat s 10% slevou. Při objednávce stačí zadat kód ALCANLSA10. Sleva platí do 15. 11. 2024. Pokud navíc chcete, aby byl váš obal skutečně originální, není problém si na něj nechat vytisknout monogram, a to v délce až pěti znaků a mít tak personalizovaný obal.

Obaly Voyage si můžete zakoupit přímo zde.