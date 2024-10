Apple oficiálně oznámil, kdy představí nové Macy M4 a další novinky!

Očekávání se naplnila! Před malou chvílí totiž Apple oznámil, kdy světu představí nové Macy s čipy M4 a další novinky ze světa jeho počítačů. Tentokrát však nemá v plánu novinky odhalit najednou skrze Keynote, ale postupně je bude představovat v průběhu příštího týdne. Vyplývá to alespoň z příspěvku šéfa marketingu Applu Grega Joswiaka na sociální síti X. Začít se má už v pondělí ráno tamního času, takže se dají první novinky očekávat zhruba kolem 14 až 15 hodiny našeho času.

Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c — Greg Joswiak (@gregjoz) October 24, 2024

Kromě Maců s čipy M4, M4 Pro a M4 Max se očekává i odhalení „nového“ Magic příslušenství ve formě Mouse, Keyboard a Trackpadu. Bohužel, nezdá se, že bychom se u nich měli dočkat něčeho zásadnějšího než změny Lightning portu na USB-C. A vzhledem k informacím od nejrůznějších leakerů a analytiků neočekáváme na Keynote ani nic dalšího, co by stálo za řeč. Veškeré novinky, které měl Apple pro letošek připravené, jsou totiž už venku a nyní tedy nastává čas na poslední odhalení roku 2024. Co se pak týče konkrétních Maců, iMac by měl opět dostat „jen“ základní čip M4, MacBooky Pro mají být odhaleny v konfiguracích s M4, M4 Pro a M4 Max a Mac mini snad dorazí s M4, M4 Pro, ale hlavně pak v novém kabátku, který mu prorokuje mnoho leakerů. Podobat by se měl nově Apple TV a to jak designem, tak rozměry.

Dost možná nejzajímavější a zároveň nejočekávanější novinkou chystaných Maců pak bude odhalení kapacity základní opearční paměti. Spekuluje se totiž o navýšení z dosavadních 8GB na 16GB, díky čemuž by tak tyto stroje zvládly i náročnější úkony. Přeci jen, 8GB RAM je na dnešní dobu již opravdu málo a limity této velikosti jsou leckdy znát i při běžné kancelářské práci. Snad se tedy tyto předpoklady naplní a Apple nám již za pár dní vytře zrak, byť bohužel opět jen online.