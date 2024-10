Gurman: Druhá podzimní Apple Keynote je prakticky vyloučená, zde jsou důvody!

Pokud jste stejně jako my ve skrytu duše doufali až doposud v to, že Apple co nevidět rozešle pozvánky na druhou podzimní Keynote a představí na ní nové Macy s M4 v podobně velkém stylu, jako tomu bylo u předtočeného představení iPhonů 16 (Pro) a Apple Watch, musíme vás zklamat. Před pár hodinami totiž přišel zřejmě nejlépe informovaný zdroj informací z Apple světa reportér Mark Gurman s novinkami, které právě vysílání předtočené Keynote minimálně ve stylu iPhonů, kdy se celý svět s napětím v jeden čas spojí při sledování videa, popírají.

Gurmanovy se podařilo konkrétně na základě svých zdrojů a kontaktů zjistit, že má Apple na příští týden v USA naplánováno několik setkání s novináři a influencery, na kterých jim bude nové Macy naživo prezentovat a dá jim možnost si je vyzkoušet. Tato setkání se mají konat konkrétně od středy s tím, že některá mají začínat podstatně dříve, než v kolik Apple standardně vysílá Keynote. A právě to, že se Apple jednak nesnaží shromáždit tvůrce v jeden čas na jednom místě a jednak to, že některé jeho briefingy začínají dříve než v typický čas Keynote, zdá se prakticky vyloučené, že by měl Apple v plánu Macy představit skrze předtočené video. Protože kdyby měl, ať už v jakýkoliv den v nejbližší budoucnosti, zcela určitě by se pokusil jako již tradičně o shromáždění větších skupin tvůrců na jedno místo v jeden čas pro společné sledování.

Redesignovaný Mac mini má být hlavní hvězdou počítačového podzimu Applu Mac mini box mac mini 2 mac mini M2 porty mac mini spodni cast apple mac mini M2 Mac mini M2 vs MacBook Air M1 mac mini vs macbook Vstoupit do galerie

Že Keynote pravděpodobně nebude nám mohlo být nicméně víceméně jasné už včera večer, kdy byl víceméně poslední termín pro rozeslání pozvánek na sledování Keynote. Apple totiž své akce pořádá v posledních letech primárně v pondělí a úterý, aby jimi mediálně následně co nejvíce zasáhl zbytek týdne. V případě tiskových zpráv nicméně tato skutečnost tak úplně neplatí, jelikož jimi sám Apple do jisté míry naznačuje, že si je vědom, že zájem o takto představené produkty nemusí být natolik velký a tudíž neočekává jejich hojnou medializaci. Pokud se pak ptáte na to, kdy tedy Apple nakonec své novinky odhalí, to bohužel můžeme v tuto chvíli jen hádat. Zatímco Gurman tvrdí, že se tak stane nejspíš příští týden v úterý (jelikož v pondělí vyjde iOS 18.1 a ve středu je setkání s médii), leaker Sonny Dickson měl zaslechnout, že minimálně redesignovaný Mac mini bude odhalen ještě tento týden. A protože v pátek Apple zpravidla nic nepředstavuje, pokud má Dickson pravdu, mohli bychom novinku vidět buď dnes, nebo zítra, je-li na tento týden skutečně v plánu.