Šéf Applu popsal svou ranní rutinu! V kolik vstává a co dělá hned po probuzení?

Tim Cook již řadu let stojí v čele jedné z největších technologických firem současnosti. Možná i proto spoustu lidí zajímá, jakým způsobem si organizuje svůj den. Svou denní rutinu se Tim Cook rozhodl popsat v nedávném rozhovoru pro list The Wall Street Journal, kde promluvil nejen o svých každodenních ranních rituálech, ale i o tom, co dělá, aby se mu neustále dařilo „držet prst na tepu společnosti“.

Cook v rozhovoru uvádí, že první věc, kterou po probuzení udělá je, že zkontroluje svůj iPhone, který stojí v tichém režimu na nočním stolku. Jeho typický čas probuzení je před pátou hodinou ráno každý den. Na svém iPhonu rychle projde e-maily a poté přejde k Macu. Jeho ranní prioritou je čtení e-mailů a kontrola nočních zpráv o prodejích, aby se dozvěděl více o trendech a výsledcích Apple po celém světě během první hodiny každého dne. Podle Cookových slov je čtení těchto e-mailů každé ráno jedním z nejlepších způsobů, jak získat zpětnou vazbu od svého týmu a zákazníků:

„Vstávám velmi brzy, rychle jdu k Macu a začínám procházet e-maily, které přišly za posledních několik hodin. Hodně z toho, co čtu, je od zákazníků, kteří mi říkají, jak používají naše produkty a co jim to přináší. Tímto způsobem dostávám připomínkyy, které jsou kladné, i některé, které nejsou tak kladné, protože lidé cítí, že mě mohou svobodně oslovit a vyjádřit svůj názor. A myslím, že je to skvělé, protože to udržuje můj prst na tepu společnosti. Snažím se se vždy ptát, zda jsou připomínky na místě, a ne si jen rychle postavit obranný štít a říkat, proč to, co jsme udělali, je správné.“

Poté Cook jde do posilovny, kde začíná pracovat na uzavření kroužků na svých Apple Watch. Jakmile dorazí do kanceláře, pustí se do práce. Cook podle svých slov používá prakticky všechny hlavní Apple produkty. Během tréninku, který zaznamenává na Apple Watch, mu v jeho AirPodech hraje klasický rock. V kanceláři Cook používá MacBook Air, MacBook Pro i iMac, na cesty si podle svých vlastních slov bere iPad Pro. Uvedl také, že v jeho každodenním životě sehrává roli i Apple Intelligence, která mu především pomáhá lépe zvládat dlouhé e-maily. Toto není poprvé, co Cook podrobně popsal svůj ranní rituál. Cook se netají tím, že ho brzké ranní probouzení těší, stejně jako snaha mít uzavřené kroužky na svých Apple Watch.