iPad mini 7 se zbavil největšího nedostatku předešlé generace!

Když Apple před pár lety světu ukázal novou generaci iPadu mini, s příliš vřelými ovacemi se tehdy nesetkal. To proto, že u něj jablíčkáři často naráželi na takzvaný želé efekt displeje, kdy se jedna část displeje při scrollování mírně zpožďuje za druhou a tím pádem může docházet pohledově k jakémusi vlnění. Leckdo proto doufal, že se Applu podaří tento problém u další generace tohoto zařízení odstranit a ta tak nabídne displej bez tohoto zobrazovacího neduhu. O to víc překvapilo, když Apple u minulý týden představeného iPadu mini 7 žádné takového vylepšení neohlásil a uživatelé si proto začali myslet, že se želé displeje sedmá generace iPadu mini nezbavila. Jak se ale nyní zdá, zbavila.

Přestože se o hardwarovém upgradu displeje iPadu mini 7, který by problém se želé efektem zažehnal, v technických specifikacích zařízení nedočtete, podle Jasona Snella z portálu Six Colors k němu došlo. Snell sice nejmenoval zdroj informací, avšak vzhledem k tomu, že je Six Colors jedním z amerických médií, se kterými Apple spolupracuje a dlouhodobě jim zapůjčuje produkty na recenze mnohdy ještě před startem jejich prodejů, je velmi pravděpodobné, že odstranění želé efektu potvrdil přímo Apple. Jedno je pak jisté – pokud se slova Snella zakládají na pravdě, mohl by být nakonec iPad mini 7 podstatně zajímavějším zařízením, než se na první pohled mohl zdát. Vše ale samozřejmě ukáží až první testy, na které se těšíme i my v redakci.