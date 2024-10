Bible, růženec i Pokémon GO s Ježíšem: Znáte tyto křesťanské aplikace z App Storu?

Ať už jste věřící nebo ne, jistě víte, že (zapnutý) mobil do kostela nepatří. To ale neznamená, že se projevy víry zcela vylučují s chytrými technologiemi. V dnešní době je pro mnohé možná víc než kdy jindy důležitá určitá „duchovní hygiena“, a křesťané v tomto směru netvoří žádnou výjimku. Možná vás překvapí, kolik křesťanských (i „křesťanských”) aplikací se najde v App Store – od užitečných a inspirativních až po více či méně bizarní.

LiturgieCZ

Pokud nejste kněz (pokud jste kněz, pak tento článek nejspíš ani nečtete, protože vše potřebné si vždy nosíte s sebou ve fyzické podobě a jedinou aplikací, bez které se neobejdete, je Kalendář – a možná také některá z relaxačních aplikací), bude pro vás aplikace LiturgieCZ spíše jakousi zajímavostí a vhledem do „kněžské praktické práce“. Najdete zde totiž popis jednotlivých obřadů, svátostí a úkonů, a to včetně příslušných textů. Pokud se třeba poprvé chystáte do (římskokatolického) kostela a chtěli byste vědět, co vás se vším všudy čeká, může se vám LiturgieCZ hodit.

Aplikaci LiturgieCZ stáhnete zde.