iPhony 16 mají další problém! Štve vás také?

iPhony 16 a 16 Pro sice již za pár dní oslaví měsíc od startu prodejů, Applu se však u nich stále nepodařily vychytat všechny chyby, které je sužují. Na nejrůznějších diskuzních platformách v čele s Redditem či oficiálním podpůrným fórem Applu se totiž hromadí stížnosti majitelů těchto telefonu na tristní výdrž baterie, která je velmi pravděpodobně způsobena chybou v softwaru. Jinak si totiž tuto skutečnost ani nelze vysvětlit.

Na internetu naleznete v současnosti snad tisíce naštvaných uživatelů, kteří se však ve svých příspěvcích víceméně shodují na jednom – výdrž jejich nových iPhonů 16 (Pro) je citelně horší než tomu bylo u loňských iPhonů 15 (Pro) a to i po roce jejich používání, tedy s degradovanou baterií. Bohužel, spolehlivý alternativní recept na opravu rychlého vybíjení telefonu zatím k dispozici není. Někteří chybou postižení jablíčkáři ale zjistili, že jim výdrž podle všeho likviduje zřejmě chybně fungující Always-on displej, který pravděpodobně obnovuje své zobrazení mnohem více než by měl. Jiní pak poukazují na neobvykle intenzivní aktivitu aplikací na pozadí a to třeba i přes noc, kvůli čemuž tak jsou telefon vybíjeny logicky velmi rychle.

Bohužel, zdá se, že se Applu zatím nepovedlo chybu opravit ani v iOS 18.1, který je v současnosti již v pokročilé fázi testování. Respektive, zatímco některým jablíčkářům měl update pomoci, jiní pozorují i po jeho instalaci stále velmi rychlé vybíjení telefonu. Před Applem tedy stojí zřejmě solidní výzva. Přeci jen, právě výdrž baterie měla být jedním z hlavních lákadel letošní generace, avšak zatím to vypadá spíš na propadák.