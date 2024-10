Instagram zakáže pořizování screenshotů!

Sociální síť Instagram se těší ve světě obří popularitě, která navíc s přibývajícími možnostmi jejího využití neustále narůstá. Ne každá novinka, kterou do ní vývojáři přidají se však automaticky setkává s pozitivním přijetím. Přesně to se dá ostatně očekávat i od zavedení částečného zákazu pořizování screenshotů.

Screenshoty nebo chcete-li snímky obrazovky má v telefonu zřejmě každý z nás. Bohužel, leckteré screenshoty však zachycují i věci, které by být zachyceny neměly, jelikož byly vytvářeny jen pro jednorázové zhlédnutí. Přesně to tyto případy ostatně Instagram v minulosti zavedl do svého chatovacího systému možnost zaslat fotku tak, aby se zobrazila jen jednou. Jelikož však tvorba screenshotů ve výsledku princip této funkce popírá a zároveň screenshoty jako takové umožňují šířit leckdy i sexuální zprávy a tak podobně, rozhodla se Meta proti nim zakročit a při nastavení zprávy s fotkou na jedno zobrazení je zablokuje. V rámci feedu s fotkami či videi, potažmo v Instagram Stories nicméně bude možné i nadále vesele screenovat bez jakéhokoliv omezení, jelikož se jedná o veřejně dostupný obsah. Jak rychle bude zákaz screenování pro jednorázové zprávy zaveden sice v tuto chvíli nevíme, pravděpodobně se však o žádnou dlouhou dobu jednat nebude.