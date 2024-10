Apple Pay slaví 10 let! Jak tuto dekádu hodnotí Apple a co do budoucna plánuje?

Mobilní platební platforma Apple Pay slaví své desáté výročí. V průběhu toto desetiletí se jablečná platební služba stala nepostradatelným nástrojem pro nakupující po celém světě. Jak dekádu s Apple Pay hodnotí šéfka Jennifer Bailey?

Apple původně představil Apple Pay 20. října, přičemž služba byla dostupná pouze ve Spojených státech. V té době se jednalo o zajímavý doplněk k iPhonu, který poskytoval spotřebitelům bezkontaktní platby v obchodech bez použití fyzické karty, ale to byl jen začátek. S blížícím se desátým výročím Apple připomněl tuto událost tím, že se Jennifer Bailey, viceprezidentka Apple Pay a Apple Wallet, ohlédla za uplynulým desetiletím. V této souvislosti Bailey uvedla, že Apple „viděl jedinečnou příležitost využít svého hardwaru a softwaru k významnému ovlivnění finančního zdraví a životů našich zákazníků.“

Snem bylo používat iPhone pro bezproblémové platby všech transakcí, osobně i online, přičemž vaše finanční údaje zůstanou v bezpečí a soukromé. A rozhodně se mu podařilo tento sen naplnit. Podle Jennifer Bailey používají Apple Pay stovky milionů spotřebitelů v osmasedmdesáti zemích světa. Služba je také používána na milionech webových stránek a aplikací, desítkách milionů obchodů po celém světě a podporován více než 11 000 bankovními a síťovými partnery.

Podle průzkumu zadaného společností Apple, který se týkal toho, proč spotřebitelé milují Apple Pay, byla nejlepším benefitem snadnost použití, následovala ochrana soukromí a bezpečnost. Přibližně 85 % spotřebitelů v USA je s Apple Pay „velmi spokojených nebo extrémně spokojených“ a u 98 % je pravděpodobné, že by službu doporučili ostatním. Bailey dodává, že Apple každý den dostává zprávy od zákazníků o tom, jak Apple Pay obohacuje jejich životy. V jednom příkladu toho, jak to pomohlo životům, Bailey vzpomíná na zavedení Apple Pay pro tranzit v Tokiu. Viceprezidentka podle svých vlastních slov viděla, jak spotřebitelé ochotně přiložili svůj iPhone, aby rychle zaplatili a prošli turnikety v jedné z nejrušnějších dopravních sítí na světě.

Fotogalerie Apple-Pay-Later-feature-1 Apple Pay-4 Apple Pay-2 Apple Pay Nejoblíbenější platební metodou jablíčkářů je Apple Pay Apple-Pay-bar-code-payment-copy Zdroj: 9to5mac unicredit bank apple pay fb tatra banka apple pay sk fb Vstoupit do galerie

Ačkoli to byla revoluce pro spotřebitele, růst služby Apple Pay se samozřejmě neobešel bez jistých úskalí. Od svého zavedení si banky a finanční instituce stěžují na placení dodatečných poplatků. Také protestovali proti tomu, že nemají stejný přístup k hardwaru NFC jako u Androidu a dalších platforem. To nevyhnutelně vedlo k tomu, že regulátoři zasáhli a pokusili se věci napravit. Například v Austrálii vláda podnikla kroky k uvalení více regulace na Apple Pay na stejnou úroveň jako u společností kreditních karet, i když to samo o sobě není skutečně kreditní zařízení.

Další várka změn v Apple Pay přinese do mobilních plateb více prvků typických obchodních transakcí. Bailey uvedla, že se může jednat například o možnosti uplatnění odměn, podobně jako bodové karty pro prodejce, s tím rozdílem, že to bude jeden soudržný systém místo dvou. Američtí spotřebitelé již mohou uplatňovat odměny s některými kreditními kartami Discover při jejich používání s Apple Pay online a v aplikacích. V plánu je také rozšíření služeb, souvisejících se splátkami, zavedení flexibilních platebních možností a spoustu dalšího.