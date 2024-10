Bude druhá podzimní Apple Keynote, či nikoliv? Odpověď je …

Již pěkných pár týdnů se proslýchá, že chce Apple do konce letošního roku světu představit nové Macy osazené čipy M4, M4 Pro a M4 Max. Tyto Macy pak měl doplnit i nový iPad mini 7, který si však premiéru naprosto překvapivě odbyl už včera skrze tiskovou zprávu. Jedno z témat případné Keynote tedy zcela odpadlo a jablíčkáři se začali ptát, zda se Keynote vůbec dočkáme, či zda vše Apple vyřeší skrze tiskovou zprávu. Jak to tedy bude?

Bohužel, karty jsou tentokrát rozdány skutečně zcela nerozhodně. Je totiž sice pravda, že i loni Apple pořádal na podzim Keynote zaměřenou ryze na nové Macy s čipy řady M, avšak je tu jeden podstatný zádrhel – tehdy jsme čipy M3 ještě neznali a právě až na Scary Fast Keynote Apple tuto novou řadu odhalil. To ale u čipů M4 tak úplně neplatí, jelikož základní verzi již známe od jara díky představení iPadů Pro. Chybí tak „jen“ vyšší verze ve formě M4 Pro a M4 Max, které by však Apple mohl naprosto bez problému představit skrze tiskovou zprávu, stejně jako to udělal 17. ledna 2023 u čipů M2 Pro a M2 Max. Ve výsledku se totiž žádné velké věci od těchto čipů nečekají.

Je tu nicméně jedna věc, pro kterou by pořádání Keynote smysl měla, respektive mohla mít. Tou je konkrétně plánované představení redesignovaného Macu mini, který by se měl nově podobat Apple TV. Právě tento zásadní redesign by mohl Apple brát jako věc, která si zkrátka zaslouží své oznámení na Keynote skrze video. I zde je ale jeden zásadní háček. Ne každý produkt, který by si zasloužil premiéru na Keynote, se totiž něčeho takového dočká. Ostatně, vzpomeňme třeba na představení AirPods Pro 1. generace či AirPods Max. V obou případech se jedná bezesporu o zajímavé produkty a bez urážky o produkty z hlediska prodejů zajímavější než zřejmě bude Mac mini, ani pro ně si však Apple nepřipravil Keynote, ale světu je ukázal skrze tiskovou zprávu.

Podtrženo, sečteno – tentokrát se opravdu nedá absolutně říci, zda je pravděpodobnější to, že se bude Keynote konat, nebo naopak to, že se konat nebude. Pravděpodobnost je totiž opravdu 50:50 s tím, že minulost ukázala, že ani na první pohled docela zajímavá oznámení nemusí dostat na Keynote prostor, ale naopak loňská Scary Fast Keynote ukázala i to, že docela nezajímavá oznámení se na Keynote dostat mohou. A co myslíte vy, dočkáme se další podzimní Keynote, nebo vše Apple vyřeší skrze tiskové zprávy?