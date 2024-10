Apple tvrdě bojuje se Samsungem o vládu nad trhem se smartphony

Apple a Samsung jsou dlouhodobými soupeři v boji o výsadní postavení na trhu. Po nedávných významných uvedeních (iPhony 16 a nové Samsungy Galaxy Z) se oba giganti dostávají do velmi těsné konkurence. Podle analýzy firmy Canalys obě společnosti v třetím čtvrtletí roku 2024 měly 18 % trhu. Přestože Samsung stále drží první místo, Apple nikdy nebyl blíže k vedení globálního trhu se smartphony. Xiaomi pak obsadilo třetí pozici s podílem 14 %.

Apple dosáhl rekordního objemu prodejů ve třetím čtvrtletí, přičemž poptávka po iPhone 15 a starších modelech údajně stále roste, a to zejména v silných regionech jako je Severní Amerika a Evropa. Uživatelé navíc stále častěji baží po prémiových zařízeních, což Applu hraje do karet. Vzhledem k začátku prodejů se očekává, že by v posledním čtvrtletí tohoto roku dokonce Apple mohl Samsung předstihnout.

Fotogalerie iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 1 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 2 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 3 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 4 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 5 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 6 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 7 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 8 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 9 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 10 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 11 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 12 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 13 Vstoupit do galerie

Xiaomi mezitím pokračuje v posilování své pozice „trojky“, a to díky nedávnému uvedení série Redmi Note 14 v Číně a blížícímu se globálnímu uvedení Xiaomi 15. Přestože situace vypadá pro trh slibně, poptávka je stále nejistá kvůli globálním výzvám, se kterými se společnosti potýkají. Co se Applu týče, analytici předpovídají ohledně dodávek silný rok 2025. Především pak kvůli chystanému iPhonu SE 4, o němž se spekuluje již pěkně dlouhou dobu, a jeho vydání na jaře příštího roku se jeví jako téměř jisté.