Takto jsme si před 5 lety představovali, jak bude nyní vypadat iPhone. Vzpomínáte?

Pokud sledujete Apple déle, jméno Ben Geskin vám je zcela určitě dobré známé. Jedná se totiž konkrétně o leakera, který přes léto 2017 prakticky kompletně rozkryl veškerá tajemství ohledně tehdy revolučního iPhonu X, jenž si svou premiéru odbyl v září téhož roku. Ačkoliv byly právě úniky informací ohledně iPhonu X vrcholem jeho leakerské kariéry, se zveřejňováním úniků pokračoval ještě dalších pár let, než jej podle všeho kontaktovalo právní oddělení Applu, jenž leakování materiálů spojených právě s kalifornským gigantem utnulo. Nicméně ještě v době své slávy, konkrétně pak na konci roku 2019, zveřejnil Geskin svůj koncept iPhonu 2024 s tím, že věří a doufá, že bude telefon za pět let právě takto vypadat. Tento koncept následně převzala mnohá média s tím, že takto budou iPhony v roce 2024 vypadat a jablíčkářskou komunitu tím dost navnadila. Nyní už sice víme, že je realita trochu smutnější, jelikož iPhony zatím ještě nenabízí kompletní přední stranu bez jakýchkoliv výřezů, Dynamic Islandů a tak podobně, postupně se však této Geskinově vizi Apple blíží. A co vy, těšili jste se také před pěti lety na něco podobného?

Fotogalerie EJ08NvtWwAEY6A8 iPhone 16 Pro Max 1 iPhone 16 Pro Max 4 iPhone 16 Pro Max 5 iPhone 16 Pro Max 6 iPhone 16 Pro Max 7 iPhone 16 Pro Max 8 iPhone 16 Pro Max 9 iPhone 16 Pro Max 10 iPhone 16 Pro Max 11 iPhone 16 Pro Max 12 iPhone 16 Pro Max 13 iPhone 16 Pro Max 14 iPhone 16 Pro Max 15 iPhone 16 Pro Max 16 iPhone 16 Pro Max 17 iPhone 16 Pro Max 18 iPhone 16 Pro Max 19 iPhone 16 Pro Max 20 iPhone 16 Pro Max 22 iPhone 16 Pro Max 23 iPhone 16 Pro Max 24 iPhone 16 Pro Max 25 iPhone 16 Pro Max 26 iPhone 16 Pro Max 28 iPhone 16 Pro Max 29 iPhone 16 Pro Max 30 iPhone 16 Pro Max 1 iPhone 16 Pro Max 2 iPhone 16 Pro Max 3 iPhone 16 Pro Max 4 iPhone 16 Pro Max 5 iPhone 16 Pro Max 6 iPhone 16 Pro Max 7 iPhone 16 Pro Max 8 iPhone 16 Pro Max 9 iPhone 16 Pro Max 10 iPhone 16 Pro Max 11 iPhone 16 Pro Max 12 Vstoupit do galerie