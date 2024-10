Elon Musk se zřejmě do pár let stane prvním dolarovým bilionářem na světě

Ať už si o Elonu Muskovi myslíte co chcete, musí se mu nechat jedno – v posledních letech se mu naprosto extrémně s jeho projekty daří. A pokud se mu bude dařit i nadále, což je podle analytiků z Informa Connect Academy docela pravděpodobné, do pár let by se měl stát prvním dolarovým bilionářem na světě.

V současnosti je generální ředitel Tesly či SpaceX Elon Musk nejbohatším člověkem na světě s čistým jměním kolem 237 miliard dolarů. Povedlo se mu tak předehnat třeba i legendu Amazonu Jeffa Bezose s jeho čistým jměním 195 miliard dolarů či Bernarda Arnaulda s jeho 181 miliardami dolarů. Muskovo čisté jmění navíc roste průměrným ročním tempem 110 %, na základě čehož analytici vypočítali, že do roku 2027 by se měl Musk stát prvním dolarovým bilionářem na světě, čímž de facto přepíše dějiny.

Je tu ale samozřejmě několik proměnných, které musí Muskovi přát. Tou první je fakt, že značná část jeho čistého jmění spočívá ve 13% podílu v Tesle, jejíž akcie mají přitom leckdy tendenci létat jako na horské dráze. Víc než Tesla by však mohl Muskovi pomoci v bohatnutí jeho 42% podíl ve SpaceX, kdy tato společnost stojí například za úspěšným systémem vesmírného internetu Starlink, který se těší mezi uživateli velmi solidní popularitě pro svou spolehlivost, dostupnost i rychlost. Navíc SpaceX má hrát v nejbližších letech klíčovou roli v dobývání vesmíru, což by se mělo na akciích firmy též velmi pozitivně podepsal. Celkově tedy bude velmi zajímavé právě tyto projekty sledovat, jelikož mohou Muska katapultovat k penězům, které jsou pro valnou většinu z nás naprosto nepředstavitelné.