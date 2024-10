Stáhněte si zdarma úchvatné tapety pro iPhone zachycující návrat rakety Super Heavy

Záběry vracející se části rakety Super Heavy a její následné zachycení robotickými rameny Mechazilly viděl v uplynulých dnech zřejmě každý fanoušek technologií. Jedná se totiž o jednu z největších technologických události letoška a zároveň o jeden z nejvýznamnějších okamžiků spojených s dobýváním vesmíru posledních let. Pokud i vás toto nebeské divadlo naprosto uchvátilo, máme pro vás tip na super tapety. SpaceX totiž na svém účtu na X sdílelo čtyři snímky zachycující právě oheň šlehající Super Heavy a to v prvotřídní kvalitě. Díky tomu si tak lze tyto snímky nastavit bez problému jako tapetu vašeho telefonu, kde budou stát opravdu za to. Stáhnout si je můžete níže z naší galerie, kde stačí kliknout na ikonu lupy pro zobrazení snímku v plném rozlišení a pro jeho následné stažení do fotogalerie.