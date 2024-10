Revoluce na dohled? Apple chystá na rok 2027 tyto dvě úžasné novinky!

Pokud vám nepřipadá v posledních letech Apple dostatečně inovativní, za pár let by tomu mohlo být konečně jinak. Podle zdrojů reportéra Marka Gurmana z Bloombergu má totiž kalifornský gigant v plánu v roce 2027 vydat své první chytré brýle a co víc, doplnit je má sluchátky AirPods s integrovanými fotoaparáty.

Zdroje Gurmana tvrdí, že si je Apple dobře vědom určitého selhání s Vision Pro a nedávno si proto vytyčil cíl zachránit alespoň část svých mnohamiliardových investic do výzkumu a vývoje tohoto typu produktů. Vytvořit chce proto AR brýle, které by měly disponovat kamerami, reproduktory a mikrofony s tím, že by se měly ve výsledku docela podobat nynějším Ray Ban Meta, avšak z hlediska funkčnost by je měly překonat. Je nicméně otázkou, nakolik je schopen u podobného produktu nasadit zajímavější funkce než nabízí Meta, aby byl stále schopen jejich cenu držet co možná nejníže. Právě vysoká cena je totiž hlavním zabijákem Vision Pro.

Brýle by pak Apple měl chtít pravděpodobně doplnit o speciální verzi sluchátek AirPods s integrovanými fotoaparáty pro snímání okolí. Je nicméně otázkou, jak by byl podobný produkt využitelný, potažmo jak by vůbec vypadal. Vždyť zatímco u AirPods Max si ještě nějakým způsobem lze integraci kamer představit, u maličkých AirPods do uší nikoliv. Apple má tedy před sebou zcela určitě velmi zajímavou výzvu, jejíž výsledek by mohl nakonec stát za to.