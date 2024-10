Beat Punch: Kondiční box pro Vision Pro, při kterém se skutečně zapotíte!

Při procházení App Store pro Vision Pro jsem objevil hru, kterou považuji za to nejlepší, co aktuálně Vision Pro v rámci hraní nabízí. Beat Punch je v podstatě verzí Beat Saberu pro Vision Pro s tím, že na místo světelného meče oblečete rukavice a pustíte se do kondičního boxu. Ve hře postupujete levely a abyste se dostali k dalším, musíte splnit určitý limit skore, čehož dosáhnete jak jinak než správnými údery. Hra vás v prvním kole naučí, jaké údery a úhyby budete dělat. Hra se odehrává ve VR režimu, kdy nevidíte okolní prostředí a jste zcela ponořeni do virtuálního světa, tedy kromě menu, kdy si vybíráte nastavení a levely, to je v režimu AR.

V rámci Beat Punch na vás létají kostičky, které musíte trefovat svými pěstmi a kostičky létají v různých směrech včetně toho, že se naklání a zatáčí, a vy tak využíváte téměř všechny údery, které jsou i ve skutečném boxu. Zatím co jednou musíte dát přesný úder přímo před sebe, po druhé musíte dát levý hák anebo pravý zvedák. Celkem se kombinuje zhruba 7 úderů a kromě toho, že musíte mlátit do kostiček, musíte také uhýbat nebo se skrčit, to, když na vás letí velké obdélníky. Vše samozřejmě probíhá tak, že se skutečně musíte pohnout a skrčit se do dřepu nebo udělat dva kroky do strany. Díky vysoké přesnosti Vision Pro navíc není možné jen tak nějak máchat rukama, ale musíte se skutečně přesně trefit do poměrně malé plochy kostiček které na vás létají, a tak hra vyžaduje nejen rychlost a fyzickou vytrvalost, ale i přesnost.

Jedná se o skutečný kondiční box a záznamy z tréninků se vám ukládají do aplikace zdraví jako tréninková aktivita. Kdybyste chtěli pálit ještě víc kalorií nebo posilovat, stačí si vzít do ruky činky nebo na zápěstí dát zátěže a pustit se do hraní. Kostičky létají čím dál rychleji a vše vás dokáže skutečně rozhýbat a více než o hru se jedná o kondiční trénink při kterém se zapotíte. Pokud tedy hledáte něco, co vás bude bavit a zároveň trénovat a máte Vision Pro, pak neváhejte a Beat Punch si rozhodně nainstalujte.