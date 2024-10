5 aplikací pro poslech internetového rádia přes iPhone

Triode

Triode je komplexní aplikace, která vám nabídne daleko více než jen klasické rádiové stanice. Umožní vám poslouchat hudbu dle vašeho vkusu, ať už preferujete oblíbené hity, relaxační melodie, nebo chcete objevovat nové interprety. Na základě vašich preferencí vám Triode bude doporučovat skladby, stanice a interprety, které by se vám mohly líbit. Navíc se Triode propojí s Apple Music, takže budete moci jedním klepnutím přidat přehrávané skladby do vaší knihovny. To vše v elegantním a intuitivním uživatelském rozhraní, které je propracované do nejmenších detailů. Triode je zkrátka ideální volbou pro všechny milovníky hudby, kteří hledají aplikaci, která jim zpříjemní každý den a pomůže jim objevovat nové hudební poklady.

Aplikaci Triode stáhnete zde.