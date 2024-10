Skvělé widgety pro uzamčenou obrazovku iPhonu, které stojí za vyzkoušení

Link HUB Lock Screen Widgets

Chcete si zjednodušit život a mít všechny důležité odkazy a funkce na dosah ruky? Aplikace Link HUB je přesně to, co hledáte! S její pomocí si vytvoříte vlastní přizpůsobený ovládací panel přímo na domovské obrazovce nebo uzamčené obrazovce vašeho iPhonu. Ať už chcete rychle otevřít oblíbený web, spustit konkrétní aplikaci nebo provést složitější automatizaci, s Link HUB to zvládnete několika klepnutími. Stačí si vytvořit vlastní URL schémata a umístit je do widgetů.

Aplikaci Link HUB Lock Screen Widgets stáhnete zde.