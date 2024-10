Základní iPhony 16 letos netáhnou, řada Pro je na tom ale přesně naopak

Je tomu sice teprve pár dní, co se objevily první informace o nižších prodejích iPhonů 16 oproti loňskému roku, ale už tu máme další upřesnění tohoto tvrzení. S ním přišel stejně jako předtím přední analytik Ming-Chi Kuo, jehož zdroje sahají podle všeho až do dodavatelského řetězce Applu. Právě díky tomu tak nyní víme, čeho přesně se nižší prodeje a s nimi související snížení výroby týká.

Kuo přišel konkrétně před pár hodinami s tím, že základní iPhony 16 a 16 Plus se v porovnání s loňskem prodávají méně, což je minimálně v případě menšího modelu docela překvapivé. Základní iPhone byl totiž v minulosti vždy na špici prodejů a vzhledem k jeho letošnímu poměrně zásadního vylepšení by tak leckdo čekal, že ani letošek nebude v tomto směru jiný, ba naopak. Co se ale týče řady Pro, ta zaznamenává podle Kua stabilní prodeje, které splňují očekávání Applu. Prodeje se totiž dají srovnat s těmi, které Apple zaznamenával i v loňském roce, byť jsou zřejmě mírně nižší, jelikož dodací doby řady 16 Pro mají být kratší než tomu bylo loni a to i přes stejně nastavené výrobní kapacity.

Fotogalerie iPhone 16 Pro LsA 1 iPhone 16 Pro LsA 2 iPhone 16 Pro LsA 3 iPhone 16 Pro LsA 4 iPhone 16 Pro LsA 5 iPhone 16 Pro LsA 6 iPhone 16 Pro LsA 7 iPhone 16 Pro LsA 8 iPhone 16 Pro LsA 9 iPhone 16 Pro LsA 10 iPhone 16 Pro LsA 11 iPhone 16 Pro LsA 12 iPhone 16 Pro LsA 13 iPhone 16 Pro LsA 14 iPhone 16 Pro LsA 15 iPhone 16 Pro LsA 16 iPhone 16 Pro LsA 17 iPhone 16 Pro LsA 18 iPhone 16 Pro LsA 19 iPhone 16 Pro LsA 20 iPhone 16 Pro LsA 21 iPhone 16 Pro 22 iPhone 16 Pro 23 iPhone 16 Pro 24 iPhone 16 Pro 25 iPhone 16 Pro 26 Vstoupit do galerie

Poměrně paradoxní je pak to, že prodeje iPhonů 16 Pro evidentně nějak výrazně nezasáhla ani dosavadní absence Apple Intelligence, která má být jednou z nejzásadnějších novinek těchto telefonů. I to málo nového, co přináší, tedy jablíčkářům evidentně stačí ke spokojenosti a přestože se internetem šíří relativně dost negativních recenzí hlásajících, že jsou iPhony 16 Pro oproti iPhonům 15 Pro z loňska jen minimálně vylepšené, na jejich prodejích to zřejmě není skoro znát. Apple si tedy může i letos gratulovat. Jediný model, který mu dost možná dělá vrásky na čele, je totiž základní iPhone 16. S dobrými prodeji řady 16 Plus se totiž pravděpodobně vzhledem k její neúspěšné minulosti ani nepočítalo.

iPhone 16 (Plus) & 16 Pro (Max) lze zakoupit zde

iPhone 16 (Pro) je nejvýhodnější u Mobil Pohotovosti, kde k němu dostanete 3letou záruku zcela zdarma a pořídíte ho na splátky bez jakéhokoli navýšení.