OLED nezafungoval. Nové iPady Pro moc netáhnou

Měl to být hlavní prodejní argument, ale zdá se, že zatím kýžený efekt nepřinesl. Tak přesně takto by se dalo s trochou nadsázky popsat nasazení OLED displeje na iPady Pro, kterého se svět dočkal letos na jaře. Podle analytika a zároveň displejového experta Rosse Younga, jehož zdroje sahají primárně do fabrik vyrábějících pro Apple displeje, jsou totiž prodeje nových iPadů Pro M4 podstatně nižší než Apple očekával. Zásadní snižování výroby je tak neodvratitelné.

Podle Youngových informací měl Apple v plánu letos prodat kolem 10 milionů nových iPadů Pro M4 s OLED displeji. I kvůli tomu je tak ostatně světu představil hned na začátku letoška, aby měl možnost je prodávat po celý rok. Ani to mu však ve splnění tohoto cíle nepomohlo – do konce roku by se totiž mělo prodat prý „jen“ 6,7 milionů kusů, kvůli čemuž už začíná Apple poměrně razantně snižovat jejich výrobu. Konkrétně u 11“ modelu snižoval Apple o 40 % ve třetím čtvrtletí a o dalších 30 % má snižovat ve čtvrtletí čtvrtém, přičemž větší model je na tom ještě podstatně hůře. Jeho výroba totiž měla ve třetím čtvrtletí klesnou o 50 %, přičemž ve čtvrtém čtvrtletí pak dokonce klesne o 90 %.

Fotogalerie ipad pro M4 box baleni ipad pro M4 ipad ipad pro M4 13 13 ipad pro ipad cabel pro ipad pro cable ipad pro prkenko ipad pro joseph jpseph Vstoupit do galerie

Pokud se pak ptáte, proč se prodejně novým iPadům nedaří, odpověď je podle Younga poměrně jednoduchá. Hlavním problémem je vysoká cena a to bohužel i u základních modelů. Pro mnoho uživatelů jsou totiž iPady stále jen doplňkovým zařízením ke smartphonům nebo notebookům a tak za ně vyšší cenu zkrátka zaplatit nechtějí. Dalším problémem pak má být i nadále dost omezený iPadOS, který nelze využít tak dobře jako macOS a tedy stále iPady nelze vnímat jako plnohodnotnou náhradu za Macy.