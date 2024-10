Do aukce zamířil vzácný podpis Steva Jobse, získat jej můžete i vy

V období od 2. do 5. řijna 1990 probíhala v hotelu Fairmont v San Franciscu konference Seybold Computer Publishing a jednou z jejích hlavních tváří byl tehdejší zakladatel společnoste NeXT a Apple Steve Jobs. Bylo to období, kdy Steve vyhozen z Applu a budoval novou počítačovou společnost NeXT. Právě o té řečnil během konference a aby měli všichni účastníci možnost vědět, kdo že to je na pódiu a o čem mluví, dostali krátkou biografii každého řečníka. Jeden z posluchačů pak vzal tento list papíru a požádal Steva Jobse o podpis, který jej podepsal a o 34 let později jej máte možnost mít doma i vy. Stačí vyhrát aukci, ve které je v době psaní tohoto článku nejvyšší příhoz na úrovni 7000$ s tím, že aukce končí 17. října letošního roku.

Součástí aukce je také certifikát pravosti PSA/DNA a také hodnocení kvality dokumentu NM-MT 8, což znamená, že je dokument ve velmi dobrém stavu. Ostatně je zataven do plastového obalu, který jej chrání. Do aukce dává dokument s podpisem Steva Jobse Michael Astrachan, jenž sám na konferenci vystoupil a to v rámci tématu Building Systems: Marketing and Advertising. Ten také uvedl, že vzpomíná na to, že byl tehdy Steve Jobs oblečen mnohem víc formálně, než jak bylo později zvykem a měl na sobě oblek, a dokonce i kravatu. „Na závěr jeho přednášky jsem přistoupil k řečnickému pultíku, kde si pan Jobs balil své prezentační materiály a poprosil jsem jej, zda by se mi nepodepsal na dokument s jeho biografií. S perem v ruce jsem se představil a řekl jsme mu, jak moc se mi jeho řeč líbila a zeptal jsme se, zda by byl ochoten podepsat se. I když se zdál trochu překvapen, že jej žádám o autogram, podepsal se a já mu poděkoval,“ uvedl Michael Astrachan.