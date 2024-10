Jak vrátit galerii v iOS 18, aby vypadala jako v iOS 17

Pokud jste stejná konzerva jak já, tak z duše nenávidíte novou galerii v iOS 18, kde vám Apple vše nějakým záhadným způsobem rozdělil do skupin a najít poslední fotku, kterou jste vyfotili, je celkem zážitek. Naštěstí existuje způsob, jak vše vrátit do starých kolejí a mít galerii ve svém iPhone s iOS 18 stejnou jako předtím. Apple si je kontroverze ohledně galerie v iOS celkem vědom, a tak vás sám upozorní na možnost si ji přizpůsobit dle svých preferencí, ovšem upozorňuje na to na místě, na které se málo kdy dostanete a přesně tam také najdete možnost přizpůsobení.

Otevřete galerii ve svém iPhone s iOS 18 a sjeďte v galerii až úplně dolů, kde narazíte na možnost přizpůsobit a upravit uspořádání. Nyní musíte vypnout veškeré položky, které zde jsou defaultně zapnuté, tedy úplně všechny položky. Jakmile vše vypnete, budete mít aplikaci fotky ve stejném designu a uspořádání jako v předchozích verzích iOS. Samozřejmě si můžete některé položky zapnout a vše uspořádat tak, jak vám vyhovuje, abyste si galerie přizpůsobili k obrazu svému.