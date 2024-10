Apple by měl opět začít vydávat produkty až když jsou připravené a ne tak, jak si naplánoval

Apple již více než deset let představuje své největší novinky v pravidelných cyklech. To se týká iPhonů a Apple Watch, ovšem u ostatních produktů dělá čím dál tím víc výjimek, a tak máme možnost vidět představení iPadů na jaře, zatím co jiný model dorazí na podzim. Některé Macy se představí na WWDC, zatím co další dorazí v říjnu nebo listopadu. Apple má zkrátka dva segmenty produktů. Do toho prvního patří Apple Watch a iPhone a do druhého vše ostatní. Ten prnví segment mu zajišťuje stabilní přijmy, které se odráží na finančních výsledcích celé společnosti a na pravidelném růstu akcií. Akcionáři jsou spokojeni, protože vědí, kdy a s jakou pravidelností dojde k představení hlavních novinek a nárůstu tržeb.

Ovšem běžní uživatelé již takovou radost mít nemusí, obzvlášť v posledních letech, kdy se stává, že nový iPhone a Apple Watch nejsou připraveny na uvedení na trh, ale Apple je přesto vypustí do světa. Letos se tak stalo, že největší hit nových iPhonů Apple Intelligence nedorazila současně s iPhony, ale uživatleé musí čekat. Applu se nepodařilo dokonce ani naprogramovat tlačítko pro ovládání fotoaparátu, v podstatě jedinou výraznou novinku oproti předchozí generaci iPohne tak, jak si představoval. Na ono namáčknutí a odmáčknutí tak, jak jste zvyklí z klasických fotoaparátů si musíme dle webu Applu počkat od konce roku.

Možná jsem hloupej a naivní, ale to fakt nemohl jeden z těch 22 000 lidí, které má Apple ve svém sídle zůstat v práci o hodinu déle, a to tlačítko prostě doprogramovat? Já vím, berte to s nadsázkou a s vtipem, ale je to zkrátka divné. Proč Apple přichází na trh s produkty, které nejsou připravené, nejsou vyladěné anebo v tom horším případě nejsou vůbec? Chápu Vision Pro, kdy potřeboval, aby vývojáři připravily aplikace, ale proč světu představil HomePod a začal jej prodávat za 9 měsíců po premiéře je skutečně otázkou.

Apple by měl stejně jako u ostatních produktů i Apple Watch a iPhonu udělat Keynote až v době, kdy si budeme mít možnost koupit plnohodnotný produkt, který umí vše, co umět má a využijeme veškeré jeho funkce. Chápu, že tak budou muset akcionáři snáše výkyvy a nebudou schopni predikovat přesně měsíc, kdy akcie opět vystřelí nahoru, ovšem to co předvádí Apple nyní se svými nedoladěnými produkty je něco, co nemusí uživatelé akceptovat věcně.