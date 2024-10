60Hz vs 120Hz displej (nejen) iPhonu 16: Rozpozná a ocení jej skutečně každý?

Když jsem v průběhu předešlých dvou týdnů zpracovával recenzi iPhone 16, přiznám se, že mě ani ve snu nenapadlo, jakou diskuzi způsobím svým negativním názorem na absenci vyšší obnovovací frekvence. Coby dlouholetý uživatel iPhonů Pro se 120Hz ProMotion displejem totiž vnímám 60Hz displeje základních iPhonů jako takříkajíc „zasekané“ a zkrátka se mi na ně nedivá tak hezky jako právě na 120Hz displeje.

Jasně, vím, že je to dost o mém zvyku, ale jako včera si pamatuji i chvíli, kdy jsem si byl v jednom z obchodů poprvé osahat první generaci iPadů Pro osazenou taktéž displeji se 120Hz obnovovací frekvencí a i coby tehdy ještě uživatel iPhonu se 60Hz displeje jsem byl plynulostí 120Hz doslova unešen – tím spíš, když jsem postavil 60Hz a 120Hz displej vedle sebe. V komentářích pod mou recenzí však docela dost diskutujících poukazuje na to, že je 120Hz pro ně osobně neviditelných a tedy i zbytečných. Je to ale vlastně vůbec možné? Podle nejrůznějších studií publikovaných na internetu ano.

Fotogalerie iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 1 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 2 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 3 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 4 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 5 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 6 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 7 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 8 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 9 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 11 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 10 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 12 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 13 Vstoupit do galerie

Záleží na vašem vnímání

Rozdíl mezi 60Hz a 120Hz obnovovací frekvencí displeje může většina lidí vnímat, ale ne každý ho zaznamená stejně intenzivně. Obnovovací frekvence udává, kolikrát za sekundu se na displeji obnoví obraz. Vyšší frekvence, například 120Hz, znamená, že obraz se obnovuje dvakrát rychleji než u 60Hz displeje, což má za následek plynulejší zobrazení pohybu. Pro ty, kteří jsou citliví na trhání obrazu nebo jemné rozdíly v plynulosti, je tento rozdíl často patrný.

Záleží také na typu obsahu, který je na displeji zobrazen. Při sledování rychlých scén, například v akčních hrách, sportovních přenosech nebo dynamických filmech, je rozdíl mezi 60Hz a 120Hz displejem mnohem zřetelnější. Plynulejší pohyb může být při těchto aktivitách pro člověka příjemnější a zlepšit jeho celkový zážitek. Naopak při běžných činnostech, jako je prohlížení webových stránek nebo čtení textu, nemusí být rozdíl tak výrazný.

Vnímání rozdílu mezi těmito frekvencemi je také individuální. Někteří lidé jsou přirozeně citlivější na vizuální změny a snadno si všimnou trhání nebo zadrhávání obrazu na 60Hz displeji. Jiní tento rozdíl téměř nepostřehnou, zejména pokud jsou zvyklí na displeje s nižší obnovovací frekvencí a nemají přímé srovnání s vyšší frekvencí. Lidé, kteří dlouhodobě používají zařízení s vyšší obnovovací frekvencí, si více všimnou, pokud přejdou na 60Hz displej, protože jejich oči a mozek jsou již adaptované na plynulejší obraz.

Vnímání jako metrika dokonalosti iPhonu 16

Celkově tedy platí, že většina lidí může rozdíl mezi 60Hz a 120Hz displejem vnímat, ale intenzita vnímání se liší. To, jak moc si člověk rozdílu všimne, závisí na jeho citlivosti, typu obsahu a předchozích zkušenostech s různými obnovovacími frekvencemi. Je tedy určitě možné, že absenci 120Hz někteří lidé skutečně nevnímají jako problém, protože mezi touto obnovovací frekvencí a 60Hz nevidí buď žádný rozdíl, nebo jsou odlišnosti jen minimální. Na druhou stranu je ale třeba pamatovat i na ty lidi, kteří rozdíl vnímají a kteří by tedy logicky navýšení na 120Hz ocenili. Právě pro ty tak může být iPhone 16 určitým zklamáním, jelikož je absence ProMotion displeje pro ně osobně bolestná. Pro ty, kteří 120Hz nevnímají, ale skutečně mohl Apple vytvořit de facto dokonalý telefon.

iPhone 16 (Plus) & 16 Pro (Max) lze zakoupit zde

iPhone 16 (Pro) je nejvýhodnější u Mobil Pohotovosti, kde k němu dostanete 3letou záruku zcela zdarma a pořídíte ho na splátky bez jakéhokoli navýšení.